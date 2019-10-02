Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»





Yota можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Оператор запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota», цель которой – рассказать людям, что сможно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных смс, а главное — не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звездочек, и это остается нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», — комментирует диджитал-менеджер Yota Анна Чернышева.