Телеком

Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»

Телеком 02.10.2019 16:35 Реклама
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02.10.2019 16:35 Реклама


Оператор запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota», цель которой – рассказать людям, что с Yota можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных смс, а главное — не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звездочек, и это остается нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», — комментирует диджитал-менеджер Yota Анна Чернышева.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Концепция рекламных роликов - цикличная анимация надписи «Не думай о Yota». Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября 2019 года.
Состав творческой группы: 
Yota:
Анна Чернышева — диджитал-менеджер
Алина Репкина — медиа-менеджер
Елена Толбузова — бренд-менеджер
Александра Гасанова — менеджер по спецпроектам
Иван Смелянский — руководитель группы маркетинга
Sensitive Brands: 
Денис Мосин — дизайн директор
Светлана  Кучеренко — креативный директор
Евгения Балабанова — арт-директор 
Дарья Лукашенко — аккаунт менеджер
Илья Рудерман и Юрий Остроменцкий — шрифтовые дизайнеры
Михаил Овчинников — аниматор
Владимир Посохин — арт-директор анимации
Константин Лобанов — арт-директор

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