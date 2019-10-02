В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году могут заморозить





Прожиточный минимум для пенсионеров Волгоградской области в 2020 году замрет на прежней отметке – 8569 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такую величину депутатам облдумы предлагает установить комитет по труду и занятости населения региона. Проект закона уже внесен в регпарламент.

Эта сумма ежегодно рассчитывается в соответствии с правилами, установленными Правительством РФ. В результате расчета у волгоградских чиновников получилась величина в размере 8310 рублей, что меньше прожиточного минимума на текущий год. По этой причине показатель, необходимый для установления социальных доплат к пенсиям, довели до уровня 2019 года – 8569 рублей.

Прожиточный минимум для пенсионеров на будущий год в целом по России в соответствии с проектом прогноза социально-экономического развития страны составит 9311 рублей.



