В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году могут заморозить

Экономика 02.10.2019 14:25
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02.10.2019 14:25
Прожиточный минимум для пенсионеров Волгоградской области в 2020 году замрет на прежней отметке – 8569 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такую величину депутатам облдумы предлагает установить комитет по труду и занятости населения региона. Проект закона уже внесен в регпарламент.
Эта сумма ежегодно рассчитывается в соответствии с правилами, установленными Правительством РФ. В результате расчета у волгоградских чиновников получилась величина в размере 8310 рублей, что меньше прожиточного минимума на текущий год. По этой причине показатель, необходимый для установления социальных доплат к пенсиям, довели до уровня 2019 года – 8569 рублей.
Прожиточный минимум для пенсионеров на будущий год в целом по России в соответствии с проектом прогноза социально-экономического развития страны составит 9311 рублей.
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