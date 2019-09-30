ЭР-Телеком и банк «Открытие» договорились о стратегическом партнерстве в развитии цифровой экономики
Экономика 30.09.2019 13:42
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30.09.2019 13:42
АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru Бизнес») и ПАО Банк «ФК Открытие» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, стороны договорились о сотрудничестве в целях реализации и развития программ цифровой экономики, повышения эффективности и оптимизации работы банковских отделений и банкоматов, за счет развития телеком-инфраструктуры, применения Wi-Fi, видеонаблюдения, видеоаналитики и решений интернета вещей.
Соглашение предусматривает мероприятия по оптимизации и цифровизации инфраструктуры на объектах банка «Открытие» – офисов и банкоматной сети.
В частности, использование и дальнейшее развитие Wi-Fi-платформы будет способствовать переводу клиентов банка в дистанционные каналы обслуживания, интеграции с CRM-системой банка для обогащения базы и формированию персонализированных предложений. Разработка и внедрение решений IoT поможет обеспечить надежности эксплуатации инженерных систем.
Стороны договорились об обмене опытом, оказании консультативной, информационной и правовой помощи, поддержке в реализации инновационных проектов и внедрении сервисов. В ближайшее время компании разработают конкретный план сотрудничества.
«Мы удовлетворены развитием партнерских отношений с банком «Открытие». Уверен, что наше сотрудничество позволит реализоватьновые цифровые решения в российском финтехе», – комментирует президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.
«Банк «Открытие» считает рынок телеком-услуг в банковской сфере одним из перспективных направлений развития классического банкинга. Мы намерены занять передовые позиции во внедрении современных финансовых технологий ради повышения качества обслуживания и лояльности наших клиентов. Сотрудничество с «ЭР-Телеком Холдинг» поможет эффективно решать эти стратегические задачи развития бизнеса банка «Открытие», — заявил член правления банка «Открытие» Сергей Русанов.
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