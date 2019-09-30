Экономика

«Волгоградэнергосбыт»: оповестить о смене собственника жилого помещения – в интересах продавцов недвижимости

Экономика 30.09.2019 11:34
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30.09.2019 11:34


ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает жителям региона  об обязанности после продажи недвижимости оповестить энергосбытовую компанию о смене собственника жилого помещения. Как пояснили ИА «Высота 102» в отделе по связям с общественностью, в закрытии своего лицевого счета заинтересован, прежде всего, продавец жилья: «Если новый собственник откажется переоформлять лицевой счет на себя и при этом окажется недобросовестным плательщиком, то на лицевом счете, по-прежнему оформленному на вас, будут накапливаться чужие долги».
Со слов начальника управления по сбыту электрической энергии ПАО «Волгоградэнергосбыт» Бориса Яницкого,  сотрудники компании оперативно разберутся в сложившейся ситуации, если предыдущий собственник жилья обратится к нам за помощью: «Но если по долгам нового собственника состоялось судебное решение, прежний жилец окажется в фокусе внимания приставов-исполнителей. Бывали случаи, когда дело доходило до арестов счетов «должника» и длительных разбирательств».
Для переоформления лицевого счета после продажи недвижимости клиенту ПАО «Волгоградэнергосбыт» необходимо обратиться в сбытовой (абонентский) участок по месту жительства (адреса и телефоны указаны на внутренней стороне платежного документа за коммунальную услугу электроснабжения). С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и договор купли-продажи жилого помещения.

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