Волгоградский облизбирком передал мандат депутата топ-менеджеру «дочки» «Газпрома»

Политика 25.09.2019 14:07
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25.09.2019 14:07
Сегодня избирком Волгоградской области передал мандат депутата регпарламента от «Единой России» гендиректору ООО «Газпром Трансгаз Волгоград». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комиссии. Юрий Марамыгин занял место в облдуме, освободившееся после назначения Николая Семисотова членом Совета Федерации. Напомним, такое кадровое решение накануне после инаугурации принял губернатор Андрей Бочаров.
Юрий Марамыгин родился в 1966 году в городе Шадринске Курганской области. Закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Иинженер-механик», впоследствии получил диплом Санкт-Петербургского международного института менеджмента. С 2006 по 2016 годы занимал руководящие должности на дочернем предприятии «Газпрома» в Екатеринбурге. С 2016 года возглавляет ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Беспартийный.
Фото: pg.er.ru
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