Экономика

РУСАЛ провел экофестиваль на набережной Тракторозаводского района

Экономика 24.09.2019 09:33
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24.09.2019 09:33


В сетевой акции компании «День реки Волга» приняли участие порядка 200 волонтеров.Проведение подобных экологических акций в нашем регионе уже стало традицией. Весной волонтеры убирали берега Волги и Ахтубы. А в этот раз на набережной поселка Нижний Тракторный участников ждал не только сбор мусора в виде соревнования, но и мастер-классы, волейбол и песни про русские реки, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Компания РУСАЛ по всей России проводит мероприятия по очистке берегов рек в тех регионах, где присутствуют наши предприятия, - рассказывает менеджер центра социальных программ компании РУСАЛ в Волгограде Ольга Кагарманова. – Акции и экофестивали уже прошли в Сибири и на Урале. Волгоград завершает цикл в этом сезоне. В буквальном смысле «от Волги до Енисея». 

В субботу в акции «День реки. Волга» участвовали не только работники волгоградского алюминиевого завода, но и команды городских волонтеров. Школьники, кадеты, студенты, корпоративные волонтеры. Впервые к акции РУСАЛа присоединились пожилые люди – «серебряные волонтеры» из клуба «Виктория», команда «Всероссийского общества спасения на водах» и казаки.
Ровно в полдень волонтеры вышли на старт, а уже через час начался подсчет килограммов и подведение итогов конкурса на самую необычную находку. Тем временем для участников был проведен мастер-класс по безопасному поведению на воде, прошли игры по волейболу, мастер-класс по раскрашиванию брелоков, песенный конкурс и караоке.

Больше всех мусора собрали ребята из лицея им. Слипченко. В тройке лидеров также оказались студенты Волгоградского колледжа управления и новых технологий им. Ю. Гагарина, воспитанники волонтёрского центра «Перекрёсток». 
Итоги акции:
– собрано 1,5 тонны мусора;
– найдено 9 необычных мусорных «трофеев»;
– раскрашено 50 брелоков;
– съедено 400 пирожков;
– выпито 24 литра чая;
– спето 14 песен.

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