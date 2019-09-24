РУСАЛ провел экофестиваль на набережной Тракторозаводского района





В сетевой акции компании «День реки Волга» приняли участие порядка 200 волонтеров.Проведение подобных экологических акций в нашем регионе уже стало традицией. Весной волонтеры убирали берега Волги и Ахтубы. А в этот раз на набережной поселка Нижний Тракторный участников ждал не только сбор мусора в виде соревнования, но и мастер-классы, волейбол и песни про русские реки, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Компания РУСАЛ по всей России проводит мероприятия по очистке берегов рек в тех регионах, где присутствуют наши предприятия, - рассказывает менеджер центра социальных программ компании РУСАЛ в Волгограде Ольга Кагарманова. – Акции и экофестивали уже прошли в Сибири и на Урале. Волгоград завершает цикл в этом сезоне. В буквальном смысле «от Волги до Енисея».





В субботу в акции «День реки. Волга» участвовали не только работники волгоградского алюминиевого завода, но и команды городских волонтеров. Школьники, кадеты, студенты, корпоративные волонтеры. Впервые к акции РУСАЛа присоединились пожилые люди – «серебряные волонтеры» из клуба «Виктория», команда «Всероссийского общества спасения на водах» и казаки.

Ровно в полдень волонтеры вышли на старт, а уже через час начался подсчет килограммов и подведение итогов конкурса на самую необычную находку. Тем временем для участников был проведен мастер-класс по безопасному поведению на воде, прошли игры по волейболу, мастер-класс по раскрашиванию брелоков, песенный конкурс и караоке.





Больше всех мусора собрали ребята из лицея им. Слипченко. В тройке лидеров также оказались студенты Волгоградского колледжа управления и новых технологий им. Ю. Гагарина, воспитанники волонтёрского центра «Перекрёсток».

Итоги акции:

– собрано 1,5 тонны мусора;

– найдено 9 необычных мусорных «трофеев»;

– раскрашено 50 брелоков;

– съедено 400 пирожков;

– выпито 24 литра чая;

– спето 14 песен.



