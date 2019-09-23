Волгоградская гордума начинает осеннюю сессию с кадровых вопросов

Политика 23.09.2019 17:52
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23.09.2019 17:52
25 сентября на открытии осенней сессии в Волгоградской гордуме рассмотрят несколько кадровых вопросов. Как сообщает ИА «Высота 102», народные избранники досрочно прекратят полномочия своих коллег – Алексея Волоцкова, Андрея Таева и Алексея Рыгина. Все трое депутатов по итогам выборов избраны в областную думу. Напомним, мандаты Волоцкова и Таева займут кандидаты по списку «Единой России», вакантное место после ухода Рыгина разыграют на довыборах в следующем году. В связи с уходом депутатов в гордуме предстоит утвердить нового председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту, которым ранее заведовал Алексей Волоцков. В кулуарах думы обсуждаются две кандидатуры на этот пост - зампредседателя комитета Илья Багров и рядовой член этого комитета Алексей Зверев.
В основной повестке дня ближайшего заседания гордумы всего 37 вопросов, связанных, в том числе, с землепользованием и управлением муниципальным имуществом.
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