В Волгоградской области замирают стройки





В Волгоградской области сократились темпы строительных работ. Как сообщает ИА «высота 102» со ссылкой на краткие итоги социально-экономического положения региона в январе-августе, опубликованные Волгоградстатом, так, за это время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем работ в данной сфере сократился почти на 36% и в денежном выражении составил около 3,9 миллиарда рублей. Также сократился и ввод в действие жилых домов – почти на 17% (33,8 тысячи квадратных метров). В то же время вырос индекс промышленного производства – на 3,3%. Стабильный рост показывает номинальная средненачисленная заработная плата – на 3,2%. В настоящее время ее размер составляет 32 тысячи 690 рублей. А вот реальные денежные доходы населения снизились – на 3,9%.



