Здравоохранение

В волгоградской больнице провели редкую операцию пациентке с эпилепсией

Здравоохранение 19.09.2019 16:55
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19.09.2019 16:55


Уникальную для Южного федерального округа операцию провели сегодня в Волгоградской областной клинической больнице №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, нейрохирурги клиники совместно с нейрохирургами Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова и специалистами волгоградского ЭпиЦентра установили пациентке, которая много лет страдала эпилепсией, стимулятор блуждающего нерва. Этот инновационный высокоэффективный хирургический метод лечения помогает больным, у которых эпилепсия не поддается лечению фармацевтическими препаратами.
Во время операции, которая длилась 1 час, нейрохирурги имплантировали под кожу в области ключицы небольшое устройство - генератор электрических импульсов, а провода от него подсоединили к блуждающему нерву в области шеи. 
После установки электродов к нерву во время операции нейрофизиолог настроил аппарат под пациента, учитывая все его особенности. После выписки из Волгоградской областной клинической больницы № 1 пациентка будет наблюдаться у эпилептологов: им предстоит окончательно настроить устройство и обучить больного пользоваться им.
Работать стимулятор блуждающего нерва будет круглосуточно с заданными интервалами. Его функция – посылать электрические импульсы определенной частоты. Проходя по электродам и нерву, они будут воздействовать на головной мозг. Это поможет сократить продолжительность и частоту эпилептических приступов. В случае, если пациент почувствует приближение приступа, он сможет сам вызвать незапланированный импульс, поднеся к месту, куда имплантирован стимулятор, специальный магнит. Пользоваться им пациентку также обучат эпилептологи.
Имплантация стимулятора блуждающего нерва как метод лечения фармрезистентной эпилепсии в России активно развивается последние 5 лет. На сегодняшний день в стране успешно проведено около 1000 подобных операций. До недавнего времени их выполняли только в крупных федеральных центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В ЮФО, как и во многих других регионах России, взрослым пациентам такие операции не делали.
Первую операцию провели врач-нейрохирург Волгоградской областной клинической больницы № 1  Евгений Гридин, врач-нейрохирург Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова Никита Педяш, заведующий лабораторией диагностики эпилепсии волгоградского ЭпиЦентра, врач-нейрофизиолог Денис Самыгин.

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