Немытые остановки Дзержинского района Волгограда возмутили жителей

Общество 19.09.2019 14:24
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19.09.2019 14:24
Мутные от многомесячной пыли остановочные павильоны с грязными лавочками возмущают жителей Дзержинского района Волгограда, которые часто пользуются общественным транспортом. Как сообщает ИА «Высота 102», в редакцию сегодня поступило сразу несколько звонков от людей, выразивших недоумение отсутствием уборки на остановках по улице Качинцев, бульвар 30-летия Победы и других. «Мало того, что остановки сами по себе сплошное недоразумение, так еще и все в грязи», - жители говорят, что пытались звонить в районную администрацию, но отклика не нашли.
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