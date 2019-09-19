Сотрудники УФСБ накрыли под Волгоградом подпольный цех бутлегеров с тоннами алкоголя

Происшествия 19.09.2019 12:15
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19.09.2019 12:15
Деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактного алкоголя без соответствующей лицензии, пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в помещениях ангарного типа Городищенского района Волгоградской области. Готовая продукция сбывалась под брендами известных российских и мировых производителей на территории области и соседних регионов.
В ходе обысков в местах производства и хранения контрафактной продукции обнаружено: 37 тонн спирта, более 57 тыс. бутылок алкоголя известных отечественных и иностранных брендов, а также различные средства укупорки и этикетки, стеклотара в количестве 67 тыс. бутылок. Сумма изъятого фальсификата составляет более 17 млн. рублей.
По материалам УФСБ России по Волгоградской области ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело. Оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются.
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