Сотрудники УФСБ накрыли под Волгоградом подпольный цех бутлегеров с тоннами алкоголя











Деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактного алкоголя без соответствующей лицензии, пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в помещениях ангарного типа Городищенского района Волгоградской области. Готовая продукция сбывалась под брендами известных российских и мировых производителей на территории области и соседних регионов.

В ходе обысков в местах производства и хранения контрафактной продукции обнаружено: 37 тонн спирта, более 57 тыс. бутылок алкоголя известных отечественных и иностранных брендов, а также различные средства укупорки и этикетки, стеклотара в количестве 67 тыс. бутылок. Сумма изъятого фальсификата составляет более 17 млн. рублей.

По материалам УФСБ России по Волгоградской области ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело. Оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются.



