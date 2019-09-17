Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

Экономика 17.09.2019 11:48 Реклама
289 0
17.09.2019 11:48 Реклама
Сбербанк продолжает расширять функционал кредитных карт – теперь переводы с кредитной карты стали доступны в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Перевести деньги на дебетовую карту Сбербанка в мобильном приложении можно по номеру телефона или номеру карты, а также через раздел «Диалоги». Зачисление денежных средств происходит мгновенно.
За услугу взимается такая же комиссия, как за операцию снятия наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка - 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона и отображается на экране при выполнении операции.
Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать»: «Мы стремимся постоянно расширять возможности наших продуктов и делать их более удобными в ответ на пожелания клиентов. В конце июня в веб-версии «Сбербанк Онлайн» стал доступен сервис перевода с кредитной карты. За это время им уже воспользовались более 130 тыс. человек. Теперь совершать переводы с кредитной карты можно и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Оно очень популярно среди наших клиентов, поэтому мы ожидаем, что число держателей кредитных карт, которые оценят преимущества нового сервиса, вырастет в несколько раз».
Реклама
Популярное по теме
21.08.2019 21:36
6316 0
14.09.2019 18:14
6319 1
Налоговики раскрыли причины ликвидации 19 тысяч организаций в Волгоградской области17.09.2019 13:11
РУСАЛ признали лучшей компанией России в области борьбы с изменением климата17.09.2019 12:08
«БКС Премьер»: почему растет интерес к инвестиционным структурным продуктам17.09.2019 09:00
Банк «Открытие» вошел в пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования17.09.2019 07:56
Сбербанк и Минсельхоз подписали соглашение по программе повышения конкурентоспособности16.09.2019 16:40
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» прошли испытания на прочность16.09.2019 13:15
Герой спорта из Котельниково получил награду «ЕвроХима»16.09.2019 10:23
«Подводные камни» ОСАГО: на что обратить внимание16.09.2019 09:23
Сельским поселениям Волгоградской области дали денег на дороги14.09.2019 18:14
Сбербанк проанализировал, как страхуют своих сотрудников компании малого бизнеса13.09.2019 16:13
Волгоград попал в пилотный проект федеральной программы обновления городского транспорта13.09.2019 14:13
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%13.09.2019 14:03
Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших по версии Go Mobile13.09.2019 08:59
Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн12.09.2019 15:15
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась функция пополнения карт Сбербанка с карт других банков12.09.2019 10:06
Реклама