Андрей Гимбатов отказался от кресла депутата в Волгоградской облдуме

Политика 13.09.2019 16:21
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13.09.2019 16:21
Еще один единоросс сегодня написал заявление об отказе от мандата депутата Волгоградской облдумы. Об этом ИА "Высота 102" сообщил источник в избирательной комиссии региона. В областной парламент отказался идти заместитель председателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. Его место в законодательном собрании займет почетный строитель ЮФО Денис Хлыбов. В администрации Волгоградской области информагентству неофициально намекнули, что Андрею Гимбатову могут предложить работу в исполнительной власти . На какую должность рассматривается кандидатура Гимбатова - пока не сообщается.
Ранее,напомним, об отказе от мандата заявил глава Волгограда Виталий Лихачев.
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