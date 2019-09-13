Андрей Гимбатов отказался от кресла депутата в Волгоградской облдуме





информагентству неофициально намекнули, что Андрею Гимбатову могут предложить работу в исполнительной власти . На какую должность рассматривается кандидатура Гимбатова - пока не сообщается.

Ранее,напомним, об отказе от мандата заявил глава Волгограда Виталий Лихачев.

Еще один единоросс сегодня написал заявление об отказе от мандата депутата Волгоградской облдумы. Об этом ИА "Высота 102" сообщил источник в избирательной комиссии региона. В областной парламент отказался идти заместитель председателя Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. Его место в законодательном собрании займет почетный строитель ЮФО Денис Хлыбов. В администрации Волгоградской области