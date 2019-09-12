В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки





Довыборы в Волгоградскую городскую думу предстоят по Центральному избирательному округу, по которому ранее избирался Алексей Рыгин, сообщает ИА «Высота 102». После избрания единоросса Рыгина с 26,90% голосов депутатом областной думы, его место в гордуме должен занять кто-то другой. Кроме того, предстоит распределение депутатских мандатов Алексея Волоцкова и Андрея Таева, также получивших по итогам единого дня голосования 8 сентября право занять кресла в областной думе. В свое время Таев и Волоцков попали в городскую думу по партийным спискам, поэтому «Единая Россия» в ближайшее время должна определиться с теми, кто займет эти два освободившихся места в представительном органе. Вместо Таева неплохие шансы стать депутатом гордумы у Сидельникова, имевшего статус помощника депутата облдумы Шарифова. На мандат Волоцкова могут претендовать некие граждане с фамилиями Патрина и Сербин - именно они числились в списках под вторым и третьим номерами.



