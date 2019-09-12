Политика

В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки

Политика 12.09.2019 12:14
12297 16
12.09.2019 12:14


Довыборы в Волгоградскую городскую думу предстоят по Центральному избирательному округу, по которому ранее избирался Алексей Рыгин, сообщает ИА «Высота 102». После избрания единоросса Рыгина с 26,90% голосов депутатом областной думы, его место в гордуме должен занять кто-то другой. Кроме того, предстоит распределение депутатских мандатов Алексея Волоцкова и Андрея Таева, также получивших по итогам единого дня голосования 8 сентября право занять кресла в областной думе. В свое время Таев и Волоцков попали в городскую думу по партийным спискам, поэтому «Единая Россия» в ближайшее время должна определиться с теми, кто займет эти два освободившихся места в представительном органе. Вместо Таева неплохие шансы стать депутатом гордумы у Сидельникова, имевшего статус помощника депутата облдумы Шарифова. На мандат Волоцкова могут претендовать некие граждане с фамилиями Патрина и Сербин - именно они числились в списках под вторым и третьим номерами. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области рассказал своим верным сторонникам о том, что будет дальше
16.08.2019 12:12
30204 78
Главный единоросс Волгоградской области грезит о здоровой конкуренции в думе
09.09.2019 17:44
20274 15
В Волгоград прибывает президент «Лукойла» Вагит Алекперов
27.08.2019 10:49
21786 9
Политика
09.09.2019 17:44
Политика 09.09.2019 17:44
20274 15 Обсудить

0
Далее
Политика
27.08.2019 10:49
Политика 27.08.2019 10:49
21786 9 Обсудить

0
Далее
Политика
25.08.2019 18:50
Политика 25.08.2019 18:50
10530 0 Обсудить

0
Далее
Политика
20.08.2019 17:24
Политика 20.08.2019 17:24
10676 6 Обсудить

0
Далее
Политика
17.08.2019 11:14
Политика 17.08.2019 11:14
7118 0 Обсудить

0
Далее
Политика
16.08.2019 12:12
Политика 16.08.2019 12:12
30204 78 Обсудить

0
Далее
Политика
15.08.2019 18:51
Политика 15.08.2019 18:51
11632 5 Обсудить

0
Далее
Политика
13.08.2019 20:16
Политика 13.08.2019 20:16
7062 90 Обсудить

0
Далее
Политика
10.08.2019 15:56
Политика 10.08.2019 15:56
5863 0 Обсудить

0
Далее
Политика
07.08.2019 11:02
Политика 07.08.2019 11:02
7096 2 Обсудить

0
Далее
Политика
06.08.2019 10:31
Политика 06.08.2019 10:31
14473 21 Обсудить

0
Далее
Политика
24.07.2019 10:50
Политика 24.07.2019 10:50
19716 32 Обсудить

0
Далее
Политика
23.07.2019 18:29
Политика 23.07.2019 18:29
18348 23 Обсудить

0
Далее
Политика
18.07.2019 15:21
Политика 18.07.2019 15:21
11628 16 Обсудить

0
Далее
Политика
16.07.2019 20:43
Политика 16.07.2019 20:43
8828 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:45
В Волгограде коммерсант поплатился за отказ в трудоустройстве женщины «за 40»Смотреть фотографии
15:15
Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайнСмотреть фотографии
15:07
В Волжском на многодетную мать завели дело после падения ее ребенка с 5 этажаСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде на новый маршрут вышли современные микроавтобусыСмотреть фотографии
14:27
Торжества в честь святого покровителя Волгограда - ФОТОРЕПОРТАЖ ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде обвиняемый в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингу сказал последнее слово (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:30
В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенства животныхСмотреть фотографии
12:45
Над колонией в Волгоградской области пролетел беспилотник с «сюрпризом»Смотреть фотографии
12:14
В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки Смотреть фотографии
12:01
«Ростелеком» обеспечил бесперебойное видеонаблюдение на выборахСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде троих студентов ВУЗов надолго посадили за амфетамин и гашишСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области с начала года закрылись 3,6 тысячи организацийСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде задержана экс-координатор штаба НавальногоСмотреть фотографии
10:00
Замглавврача больницы в Волгоградской области наказан за игнорирование обращения о заболевании туберкулезомСмотреть фотографии
09:53
Верующие соборно празднуют день святых покровителей ВолгоградаСмотреть фотографии
07:27
Три человека погибли на пожаре в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:07
Напуганному талибами гражданину Афганистана не удалось обрести в Волгограде убежищеСмотреть фотографии
17:32
Тренерский штаб волгоградского "Ротора" отправлен в отставку Смотреть фотографии
17:18
Вот и решили: в Волгограде детскую сцену во дворе отдали под мусорную площадкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Волгоградское УФАС проследило подозрительно долгий путь анализовСмотреть фотографии
15:13
Боксер из Волгограда стал чемпионом Первенства Европы по боксуСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде пенсионер с ружьем грозился убить соседаСмотреть фотографии
14:43
Волжанка поверила мошеннику и потеряла на «бирже» больше миллионаСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области требуют отменить итоги выборов главы сельского поселенияСмотреть фотографии
13:31
«Беспредел на выборах в Волгограде!»: наблюдатели от коммунистов зафиксировали массу нарушенийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
В Волгограде воришек автомобильных аккумуляторов ищут по видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Волгоградский облизбирком документально утвердил победу Бочарова на выборах губернатора Смотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области злостного алиментщика отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде у пожарного парохода «Гаситель» завершается устройство пешеходных дорожекСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде легковушка столкнулась с автобусом и троллейбусом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 