В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки

Политика 12.09.2019 12:14
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12.09.2019 12:14
Довыборы в Волгоградскую городскую думу предстоят по Центральному избирательному округу, по которому ранее избирался Алексей Рыгин, сообщает ИА «Высота 102». После избрания единоросса Рыгина с 26,90% голосов депутатом областной думы, его место в гордуме должен занять кто-то другой. Кроме того, предстоит распределение депутатских мандатов Алексея Волоцкова и Андрея Таева, также получивших по итогам единого дня голосования 8 сентября право занять кресла в областной думе. В свое время Таев и Волоцков попали в городскую думу по партийным спискам, поэтому «Единая Россия» в ближайшее время должна определиться с теми, кто займет эти два освободившихся места в представительном органе. Вместо Таева неплохие шансы стать депутатом гордумы у Сидельникова, имевшего статус помощника депутата облдумы Шарифова. На мандат Волоцкова могут претендовать некие граждане с фамилиями Патрина и Сербин - именно они числились в списках под вторым и третьим номерами.
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