На Волгоград обрушился мощный ливень с ветром

Волгоград днем 26 мая оказался во власти ливня с головокружительным ветром.
Стихия обрушилась на город словно по расписанию. Прогнозируемые синоптиками осадки заставили отложить в сторону планы спешивших на обед горожан. К слову, уже после 10 минут обильного дождя на тротуарах и дорогах появились внушительных размеров лужи.
По прогнозам специалистов, кратковременные дожди будут сопровождать Волгоград практически всю неделю. Вместе с осадками в регион придет и заметное снижение температуры.
