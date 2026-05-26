



В Волгоградской области надвигающаяся непогода заставляет муниципалитеты корректировать планы мероприятий. В Михайловке власти в последний момент, за два часа до открытия, приняли решение отложить проведение фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы».

- Внимание, из-за погодных условий мероприятие переносится на другую дату. О сроках и дате перекрытия движения по ул. Магистральная будет сообщено дополнительно, - сообщили в местном отделе ГО ЧС.

В свою очередь в администрации уточнили, что новая дата проведения мероприятия в настоящее время не утверждена. Отдел образования прорабатывает наиболее подходящие варианты.

Напомним, как ранее сообщала редакция, МЧС России объявлено на территории Волгоградской области штормовое предупреждение. По данным специалистов, в регионе ожидается ветер с порывами до 20-25 м/с, ливни, град и грозы.

