Главное

Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК

Актуально

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

Федеральные новости

Федеральные новости
 Экс-глава Новочеркасска Лысенко ответит за взятку в виде земли и дома на ней
Новочеркасский городской суд принял в производство уголовное дело в отношении бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Экс-градоначальника, сообщает Привет-Ростов, обвиняют в получении взятки в крупном размере. – По версии следствия, в...
Федеральные новости
 Традиционный Сабантуй отменили в Саратовской области
В Саратовской области приняли решение об отмене традиционного Сабантуя. Как сообщает ИА «СарИнформ», ежегодный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, был запланирован на 6 июня и должен был состояться...
Происшествия

Авторитетного бизнесмена Евгения Молодцова арестовали в Волгограде

Происшествия 26.05.2026 13:03
0
26.05.2026 13:03


Авторитетного бизнесмена Евгения Молодцова, известного в 90-е по кличке «Молодец», арестовали в Волгоградской области. По предварительной информации, его подозревают в организации избиения своего неприятеля.

- На прошлой неделе в отношении Евгения Молодцова действительно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству старшего следователя Следственного управления МВД России по Волгоградской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В пресс-службе регионального главка МВД информацию о Евгении Молодцове никак не прокомментировали, однако разместили информацию о задержании четверых мужчин за избиение 43-летнего жителя Городищенского района. Заказчиком преступления называют 65-летнего волгоградца, «имевшего проблемы с законом», что по описанию крайне похоже именно на бизнесмена.

- Утром 9 мая в Городскую клиническую больницу со множественными травмами, позднее квалифицированными как причинившие тяжкий вред здоровью, доставили 43-летнего жителя Городищенского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Нападавшими оказались 42-летний москвич, 27- летний краснодарец и 38-летний житель Подмосковья. Они признались в содеянном и заявили, что действовали по указанию куратора из Волгоградской области.

Сам «куратор» не стал отрицать своей причастности к преступлению и открыто заявил, что таким образом хотел отомстить обидчику за личный конфликт.

Евгений Молодцов – волгоградский предприниматель, имевший влияние во многих сферах делового сообщества Волгоградской области (известный в преступной среде как «Молодец», «Дед»). Ранее судимый в 1990 году Волжским городским судом по ч. 3 ст. 148 (вымогательство), ч. 3 ст. 224 (незаконный оборот наркотиков) и ч.2 ст. 218 (незаконный оборот оружия) УК РСФСР, был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества). В 1994 году освобожден условно-досрочно из колонии №12.По имеющимся данным, Евгений Молодцов неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов по уголовным делам, связанным с вымогательством и мошенничеством, однако к уголовной ответственности не привлекался. «Дед» поддерживал тесные дружеские отношения с лидерами преступной среды Волгограда и области.

1 апреля 2010 года, после возбуждения уголовного дела о рейдерского захвата магазина,  у Евгения Молодцова проводили обыски, во время которых обнаружили карабин с шестью патронами. 8 октября также в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у него дома 99 патронов. В общей сложности они трижды находили оружие и боеприпасы, в большинстве случаев пригодные для стрельбы. В суде Молодцов полностью признал себя виновным. Он заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без судебного разбирательства, которое судом было удовлетворено. В итоге Городищенский районный суд приговорил его к двум годам восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Напомним, в середине мая в Волгограде арестовали Владислава Трещёва, которого называют продолжателем дел Владимира Кадина. По данным ИА «Высота 102», его подозревают в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Фото Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
26.05.2026 16:59
Происшествия 26.05.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2026 13:03
Происшествия 26.05.2026 13:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.05.2026 11:16
Происшествия 26.05.2026 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2026 17:03
Происшествия 25.05.2026 17:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.05.2026 13:50
Происшествия 25.05.2026 13:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2026 17:59
Происшествия 24.05.2026 17:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2026 17:19
Происшествия 24.05.2026 17:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.05.2026 15:55
Происшествия 24.05.2026 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2026 20:37
Происшествия 23.05.2026 20:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2026 13:11
Происшествия 23.05.2026 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2026 12:18
Происшествия 23.05.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2026 20:45
Происшествия 22.05.2026 20:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2026 08:13
Происшествия 22.05.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2026 12:00
Происшествия 21.05.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2026 10:26
Происшествия 21.05.2026 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:59
В Волгограде ребёнок госпитализирован после пожара в девятиэтажке на ул. ШтеменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Волгоградцы передали в зону СВО прожекторы и БПЛАСмотреть фотографии
16:45
Группа «Корни» разогреет болельщиков перед матчем сборных России и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
16:30
Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого ВолгоградаСмотреть фотографии
16:28
Всего три пляжа откроют для волгоградцев летомСмотреть фотографии
16:24
«Каустик» в переходных матчах мужской Суперлиги: расписаниеСмотреть фотографии
16:01
Под Волгоградом осудили подельников, требовавших с ветерана выкуп за свободуСмотреть фотографии
15:57
Трехчасовой праздник искусств пройдет в волгоградском амфитеатреСмотреть фотографии
15:54
Расписание пригородного поезда в Волгоградской области изменят 2 июняСмотреть фотографии
15:41
Ветераны СВО получат субсидии на проведение газаСмотреть фотографии
15:21
«Мужчина должен уметь в все. В первую очередь – защищать»: штурмовик из Волгограда стал дроноводом на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Денис Фомин и Анатолий Макаров покидают «Ротор»Смотреть фотографии
15:04
Каждый второй опрошенный волгоградец поддержал запрет на курение для молодёжиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде железнодорожный переезд закроют на две ночиСмотреть фотографии
14:36
На юге Волгограда снесут аварийный дом на ул. МарийскойСмотреть фотографии
14:31
Глава «Садов Придонья» Андрей Самохин отмечает День рождения в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:16
Волгоградские выпускники прощаются со школой: трогательный фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
13:38
«На благо будущих поколений»: общественники оценили успех обводнения Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
13:22
«Она могла все забыть»: в Михайловке начались поиски пропавшей многодетной мамыСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде из-за ДТП остановлено движение трамваев №3, 6 и 7Смотреть фотографии
13:03
Авторитетного бизнесмена Евгения Молодцова арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:38
Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
На Волгоград обрушился мощный ливень с ветромСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде арестовали имущество подследственного блогера УльяноваСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде на площадке ЦПКиО начнут выращивать подводную клубникуСмотреть фотографии
11:56
Россияне закупаются портативными колонками для отдыха за городомСмотреть фотографии
11:40
«Каустик» проиграл, но избежал прямого вылетаСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом отложили открытие фестиваля из-за надвигающегося штормаСмотреть фотографии
11:16
Самокатчик и водитель электровелосипеда попали под колеса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде спеет первый урожай черешни. За сколько ее продают в магазинах?Смотреть фотографии
 