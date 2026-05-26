Авторитетного бизнесмена Евгения Молодцова арестовали в Волгограде





Авторитетного бизнесмена Евгения Молодцова, известного в 90-е по кличке «Молодец», арестовали в Волгоградской области. По предварительной информации, его подозревают в организации избиения своего неприятеля.

- На прошлой неделе в отношении Евгения Молодцова действительно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству старшего следователя Следственного управления МВД России по Волгоградской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В пресс-службе регионального главка МВД информацию о Евгении Молодцове никак не прокомментировали, однако разместили информацию о задержании четверых мужчин за избиение 43-летнего жителя Городищенского района. Заказчиком преступления называют 65-летнего волгоградца, «имевшего проблемы с законом», что по описанию крайне похоже именно на бизнесмена.

- Утром 9 мая в Городскую клиническую больницу со множественными травмами, позднее квалифицированными как причинившие тяжкий вред здоровью, доставили 43-летнего жителя Городищенского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Нападавшими оказались 42-летний москвич, 27- летний краснодарец и 38-летний житель Подмосковья. Они признались в содеянном и заявили, что действовали по указанию куратора из Волгоградской области.

Сам «куратор» не стал отрицать своей причастности к преступлению и открыто заявил, что таким образом хотел отомстить обидчику за личный конфликт.

Евгений Молодцов – волгоградский предприниматель, имевший влияние во многих сферах делового сообщества Волгоградской области (известный в преступной среде как «Молодец», «Дед»). Ранее судимый в 1990 году Волжским городским судом по ч. 3 ст. 148 (вымогательство), ч. 3 ст. 224 (незаконный оборот наркотиков) и ч.2 ст. 218 (незаконный оборот оружия) УК РСФСР, был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества). В 1994 году освобожден условно-досрочно из колонии №12.По имеющимся данным, Евгений Молодцов неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов по уголовным делам, связанным с вымогательством и мошенничеством, однако к уголовной ответственности не привлекался. «Дед» поддерживал тесные дружеские отношения с лидерами преступной среды Волгограда и области.

1 апреля 2010 года, после возбуждения уголовного дела о рейдерского захвата магазина, у Евгения Молодцова проводили обыски, во время которых обнаружили карабин с шестью патронами. 8 октября также в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у него дома 99 патронов. В общей сложности они трижды находили оружие и боеприпасы, в большинстве случаев пригодные для стрельбы. В суде Молодцов полностью признал себя виновным. Он заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без судебного разбирательства, которое судом было удовлетворено. В итоге Городищенский районный суд приговорил его к двум годам восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

