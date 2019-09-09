Экономика

Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет

Экономика 09.09.2019 16:22 Реклама
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09.09.2019 16:22 Реклама


Сбербанк запустил новый продукт — тендерный кредит, встроенный в специальный счет для автоматического обеспечения участия в торгах за счет средств банка. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе банка.  
При наличии специального счета клиент получает от банка предложение по заранее одобренному тендерному кредиту. Для того, чтобы воспользоваться предложением, клиент заключает договор о возобновляемой кредитной линии.
В течение 3-х лет с этого момента денежные средства для обеспечения участия в аукционе выдаются и погашаются автоматически на основании запроса от электронной площадки. Клиент не тратит время на посещение банка, направление распоряжений, предоставление каких-либо документов, исключается риск необеспечения заявки. При необходимости возможно открыть дополнительный специальный счет для кредитования абсолютно бесплатно. Сумма лимита — до 1 000 000 рублей на срок до 36 месяцев.
 
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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