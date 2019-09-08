Выборы 08.09.2019 08:02
13058 14
08.09.2019 08:02
В 8 утра по мест. вр. на территории Волгоградской области, по предварительным данным, открылись все 1494 участка для голосования. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В списках избирателей – свыше 1 млн 800 тысяч человек. Сегодня жители региона выбирают губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы.
В выборах главы региона участие принимают четыре кандидата. В регпарламент по партийным спискам баллотируются 250 человек, по 19 одномандатным округам – 89 выдвиженцев. На муниципальном уровне проходят выборы в 516 органов местного самоуправления. Всего участвуют 4644 кандидата.
От своих избирательных участков заранее открепились свыше 18 тысяч человек, которые выбрали другие более удобные для себя УИКи. Еще более 170 человек проголосуют за губернатора Волгоградской области в Москве на цифровых участках.
В местах голосования сегодня дежурят более 4700 наблюдателей, а также свыше 800 добровольцев, которые окажут помощь инвалидам и пожилым гражданам. Для освещения дня выборов в облизбиркоме аккредитовались 150 сотрудников СМИ – корреспонденты, фотографы, видеооператоры.
Практически каждый 10-ый участок для голосования в Волгоградской области оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней. Всего поставлено 150 КОИБов. Благодаря таким машинам члены комиссий смогут получить итоги голосования уже спустя час после закрытия участков.
Для впервые голосующих избирателей приготовлены памятные подарки – билеты на матчи футбольного клуба «Ротор» и браслеты с символикой выборов.
Реклама
Популярное по теме
08.09.2019 08:02
13059 14
19.08.2019 15:10
15213 23
Явка 100%: в СИЗО №1 Волгограда завершилось голосование на выборах губернатора (ВИДЕО)08.09.2019 12:27
В Волгоградской области все резервы привлекли для охраны порядка на выборах08.09.2019 11:07
Опубликованы первые данные о явке на выборы в Волгоградской области08.09.2019 11:05
В Волгограде 8 сентября жителей отдаленных поселков развезут по избирательным участкам07.09.2019 09:25
Предвыборная агония: В Волгоградской области кандидаты меряются тиражами «боевых листков»06.09.2019 17:08
В Волгограде КПРФ «клянется» в отсутствии связи с Навальным06.09.2019 12:00
В Волгограде магазин автозапчастей назвал инициаторов скандальной акции скидок за голоса06.09.2019 10:04
В Волгограде на офшорном кипрском заводе выборы пройдут в особом порядке05.09.2019 14:48
Курьез не всерьез: избирком Волгоградской области удивили странными жалобами05.09.2019 11:47
18 тысяч избирателей захотели «мобильно» проголосовать вдали от своих участков в Волгоградской области05.09.2019 11:21
Автомагазин в Волгограде попал под прицел облизбиркома за объявление скидок за голоса05.09.2019 11:16
В участковом избиркоме Волгограда смонтировали кабинку для инвалидов за 100 тысяч рублей04.09.2019 11:50
В Волгоградской области кандидата в депутаты сняли с выборов за партийное непостоянство04.09.2019 10:02
Губернатор Волгоградской области тратит все больше на свою избирательную кампанию02.09.2019 16:18
Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы заподозрили в подкупе избирателей и требуют снять с выборов (ВИДЕО)01.09.2019 08:44
Реклама