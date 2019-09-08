



В 8 утра по мест. вр. на территории Волгоградской области, по предварительным данным, открылись все 1494 участка для голосования. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В списках избирателей – свыше 1 млн 800 тысяч человек. Сегодня жители региона выбирают губернатора Волгоградской области и депутатов областной думы.

В выборах главы региона участие принимают четыре кандидата. В регпарламент по партийным спискам баллотируются 250 человек, по 19 одномандатным округам – 89 выдвиженцев. На муниципальном уровне проходят выборы в 516 органов местного самоуправления. Всего участвуют 4644 кандидата.

От своих избирательных участков заранее открепились свыше 18 тысяч человек, которые выбрали другие более удобные для себя УИКи. Еще более 170 человек проголосуют за губернатора Волгоградской области в Москве на цифровых участках.

В местах голосования сегодня дежурят более 4700 наблюдателей, а также свыше 800 добровольцев, которые окажут помощь инвалидам и пожилым гражданам. Для освещения дня выборов в облизбиркоме аккредитовались 150 сотрудников СМИ – корреспонденты, фотографы, видеооператоры.

Практически каждый 10-ый участок для голосования в Волгоградской области оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней. Всего поставлено 150 КОИБов. Благодаря таким машинам члены комиссий смогут получить итоги голосования уже спустя час после закрытия участков.

Для впервые голосующих избирателей приготовлены памятные подарки – билеты на матчи футбольного клуба «Ротор» и браслеты с символикой выборов.



