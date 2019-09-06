В Волгограде магазин автозапчастей назвал инициаторов скандальной акции скидок за голоса





Такое сообщение недавно появилось на официальном сайте компании





Магазин автозапчастей "Пит Стоп", оказавшийся в эпицентре скандала перед выборами губернатора Волгоградской области, сообщил, что акцию скидок за голоса избирателей объявили хакеры, взломавшие сайт компании. Как сообщает ИА "Высота 102", на официальной странице "Пит Стопа" появилось сообщение, что магазины компании не проводят никакие акции, связанные с выборами. Далее пояснение: "Наш сайт взломали предположительно путем получения пароля программным способом - Brute force". (пунктуация и орфография автора сохранена - ред.).

Прежнее сообщение, которое, к слову, провисело почти два дня, удалено. Напомним, накануне в избирательной комиссии Волгоградской области сообщили о проведении проверки по жалобе, поступившей на скидочную акцию "Пит Стопа". Так, в размещенном 4 сентября на сайте "Пит Стопа" объявлении в разделе "Новости" было указано, что любой желающий может получить скидку в 10% на любой товар в автомагазинах компании при предоставлении фотографии. Так, участник акции должен был поставить в избирательном бюллетене галочку напротив конкретного кандидата, а именно действующего губернатора, и сделать фото, на котором должно быть отчетливо видно лицо участника акции и его волеизъявление.

В облизбиркоме сообщили, что в самое ближайшее время избирательная комиссия Волгоградской области даст оценку этой сомнительной акции автомагазина, в которой усматриваются признаки провокации. Избирательная комиссия Волгоградской области также сообщила, что направляет заявление в правоохранительные органы с просьбой найти тех, кто размещал данную информацию на сайте "Пит Стопа".





На данную акцию магазина пожаловались в ИКВО

Фото: скриншоты с сайта автомагазина pitstop34.ru



