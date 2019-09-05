Выборы 05.09.2019 14:48
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05.09.2019 14:48
Из полутора тысяч избирательных участков в Волгоградской области 8 сентября один откроется не в 8, а в 6 утра. Как сообщил сегодня на пресс-конференции председатель облизбиркома Виктор Черячукин, с такой просьбой ранее в комиссию обратилось руководство завода «Омсктехуглерод», расположенного в Красноармейском районе, сообщает ИА «Высота 102». На предприятии в день выборов с 8.00 и до 20.00 будут работать порядка 100 человек. Как пояснил Виктор Черячукин, в соответствии с избирательным законодательством старт голосования может быть перенесен максимум на два часа. При этом закроется УИК все равно в 20.00.
Предприятие по производству технического углерода является филиалом ООО «Омсктехуглерод». Его учредителем выступает частная компания с ответственностью, ограниченной акциями "ОМСК КАРБОН ГРУПП ЛИМИТЕД". Фирма зарегистрирована в городе Пафос на острове Кипр.
Еще один участок, образованный на предприятии непрерывного цикла, предусмотрен на Волжском трубном заводе. В аэропорту и жд-вокзале голосование 8 сентября, в отличие от президентских выборов 2018 года, не предусмотрено. Как отметил глава облизбиркома, на региональных выборах целесообразности в этом нет.
Досрочное голосование на выборах губернатора Волгоградской области и депутатов регпарламента законодательство не позволяет. Порядка 18 тысяч жителей региона заблаговременно написали заявления о голосовании не по прописке, а по месту пребывания.
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