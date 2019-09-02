Общество 02.09.2019 15:55
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02.09.2019 15:55
Регоператор Волгоградской области в сфере обращения с ТКО не выполнил свои обязательства перед организациями, которые помогали ему в период мусорного коллапса вывозить отходы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда, так, ООО «Управление отходами-Волгоград» задолжало компании «Дельта» чуть более 1 миллиона рублей, которые регоператор недоплатил подрядчику за уборку мест погрузки ТКО. Оплата должна была производиться из расчета 2000 рублей за тонну отходов. Договор с регоператором был подписан в начале года, однако в апреле, когда компания направила акт о выполненных работах в ООО «Управление отходами-Волгоград», по неизвестным причинам его там не подписали. Мало того, представители регоператора не явились и в суд, а также не направили отзыв на исковое заявление. В итоге решением суда регоператор обязан будет вернуть долг в размере 1 миллиона рублей, а также выплатить еще около 70 тысяч рублей в качестве пени и за судебную пошлину.
Еще более 100 тысяч рублей требует от ООО «Управление отходами-Волгоград» МБУ «Северное». Напомним, именно силами и техникой этой организации городские власти помогли регоператору вывезти мусорные завалы, образовавшиеся в городских дворах в начале года. Однако еще тогда руководство города заявляло представителям ООО «Управление отходами-Волгоград» , что работу муниципальной техники регоператору придется оплатить. Но и по сей день эти обязательства не выполнены.
Фото от 17 января 2019 года.
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