ВСУ атакует дронами Волгоградскую область: пострадал мирный житель





Преступный киевский режим вечером 29 апреля атаковал беспилотниками Волгоградскую область. По сообщению губернатора Бочарова, средствами ПВО ликвидируются дроны ВСУ в Алексеевском и Ольховском районах.

В качестве целей террористы вновь выбирают гражданские объекты. Так, в Алексеевском районе Волгоградской области в результате попадания беспилотника в дом пострадал мирный житель. Мужчине оказывают помощь медики.

Официальное заявление губернатора Волгоградской области:

– В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги. По предварительным данным иных повреждений, пострадавших и возгораний не зафиксировано.

Напомним, режим беспилотной опасности в Волгограде был объявлен в 20.33 мск и сохраняется по настоящее время.