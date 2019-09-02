Волгоградские дети приехали на траурные мероприятия в Беслан

Общество 02.09.2019 13:58
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02.09.2019 13:58
Сегодня Волгоградский детский симфонический оркестр выступит на памятных мероприятиях в Беслане. Как сообщили ИА «Высота 102» в правительстве республики Северная Осетия-Алания, сегодня в городе началась ежегодная трехдневная Вахта памяти по жертвам террористического акта 1-3 сентября 2004 года. Оркестр из Волгограда в районном доме культуры исполнит реквием по погибшим. Сегодня школьники выпустят в небо шары – 334 по числу погибших. Затем состоится Крестный ход с портретами жертв теракта от храма во дворе школы до Мемориального комплекса «Древо скорби». Вечером в память о погибших зажгут свечи. Также в разрушенном спортзале совершат заупокойную литургию. Завтра в Беслане проведут Божественную литургию. А в 13.05 в школьном дворе прозвучат два удара колокола – именно в это время пятнадцать лет назад прогремел взрыв.
Напомним, 1 сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане, в это время там проходила праздничная линейка в честь Дня знаний. Террористы захватили более 1 тыс. человек, в том числе малолетних детей, и три дня удерживали заложников в школьном спортзале без еды и воды. Операция по освобождению началась 3 сентября. Погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.
Фото сайта правительства республики Северная Осетия-Алания.
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