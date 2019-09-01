Аналитика

Капитан первого ранга просит подарить подводной лодке имя «Волгоград»

Аналитика 01.09.2019 17:34
4510 11
01.09.2019 17:34


Кто виноват в обмелении Волги и кто ее будет спасать? Чьих рук дело – обмеление артерий Волго-Ахтубинской поймы? И как властям монетизировать щедрые дары природы региона? Об этом – в интервью председателя Общероссийского движения поддержки флота, капитана первого ранга в запасе Михаила Ненашева «Высоте 102».


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суд поставил точку в деле об убийстве на парковке из-за громкой музыки
16.08.2019 20:25
52988 0
«Высота 102»ТВ: В Волгограде шквалистый ветер разбушевался
05.08.2019 20:13
45952 0
«Высота 102»ТВ: Под Волгоградом провели спецоперацию по задержанию вооруженных грабителей из Татарстана
21.08.2019 20:13
46170 1
Аналитика
30.08.2019 20:17
Аналитика 30.08.2019 20:17
28406 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.08.2019 10:15
Аналитика 30.08.2019 10:15
2701 15 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.08.2019 20:00
Аналитика 29.08.2019 20:00
31390 4 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.08.2019 20:00
Аналитика 28.08.2019 20:00
33040 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.08.2019 20:08
Аналитика 27.08.2019 20:08
34613 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.08.2019 20:08
Аналитика 26.08.2019 20:08
30911 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.08.2019 16:38
Аналитика 25.08.2019 16:38
37285 26 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.08.2019 20:53
Аналитика 23.08.2019 20:53
24578 6 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.08.2019 20:06
Аналитика 22.08.2019 20:06
31234 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.08.2019 10:06
Аналитика 22.08.2019 10:06
1250 30 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.08.2019 20:13
Аналитика 21.08.2019 20:13
46170 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.08.2019 20:09
Аналитика 20.08.2019 20:09
33087 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.08.2019 14:08
Аналитика 20.08.2019 14:08
9601 30 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.08.2019 11:23
Аналитика 20.08.2019 11:23
9258 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.08.2019 10:12
Аналитика 20.08.2019 10:12
8931 19 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:32
Под Волгоградом в массовом ДТП погиб один человек и пятеро пострадали
17:35
В лесу под Волгоградом назло жаре вырос гриб-гигантСмотреть фотографии
17:34
Капитан первого ранга просит подарить подводной лодке имя «Волгоград» Смотреть фотографииCмотреть видео
15:48
В Волгограде вынесли приговор «потрошителю» школьных компьютеровСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде порядок в День города обеспечивают более 1000 полицейскихСмотреть фотографии
11:26
Танцы, еда, карнавал, салют и обнимашки: Волгоград ждет незабываемый деньСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
В Волгоградской области пешехода насмерть сбила попуткаСмотреть фотографии
09:48
«Браво,Волгоград!»: В ФНЛ оценили зрительский рекорд на матче «Ротора» и «Торпедо»Смотреть фотографии
08:44
Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы заподозрили в подкупе избирателей и требуют снять с выборов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:54
Волгоградский «Ротор» всухую проиграл лидеру первенства ФНЛ из Москвы – 0:2Смотреть фотографии
19:58
ПАО «Волгоградоблэлектро» приняло участие в ежегодном Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче»Смотреть фотографии
19:07
Танцуют все!: Бал под открытым небом собрал сотни волгоградцев в День города (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области малыша насмерть загрызла соседская собакаСмотреть фотографии
14:54
Волгоградские пенсионеры зажигают на дискотеках под ритмы 80-х (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:35
Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета из Баку переведен в кардиологиюСмотреть фотографии
09:06
В аэропорту Волгограда экстренно приземлились сразу три самолетаСмотреть фотографии
05:27
Житель Волгограда выставил магазину счёт за отравление баранкамиСмотреть фотографии
04:50
Царицыну-Сталинграду-Волгограду исполняется 430 летСмотреть фотографии
23:08
В день города в Волгограде объявили банный деньСмотреть фотографии
22:49
Волгоградцам в юбилейные выходные подарили бесплатный проездСмотреть фотографии
20:37
В парке Волгограда "приземлился" самолетСмотреть фотографии
20:17
«Высота 102 ТВ»: жителям поселков Волго-Ахтубинской пообещали полные воды колодцы Смотреть фотографииCмотреть видео
18:13
Родители волжской школы не хотят расставаться с любимым директоромСмотреть фотографии
18:09
Жителей Волгоградской области не пустят в леса до середины сентябряСмотреть фотографии
16:26
Обитатели «крысиного рая» захватывают новые территории в поселке под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
15:26
В Волгоградской области воду жителям Дубовки подавали без контроля качестваСмотреть фотографии
15:03
В Камышине к открытию новой школы завершат капремонт соседнего домаСмотреть фотографии
14:12
«Денег нет, но вы живите»: мэрии Волгограда не на что выкупать квартиры в аварийных домах Смотреть фотографии
13:11
Осужденному за мошенничество волгоградцу добавят срок за угрозы убийством судьеСмотреть фотографии
12:39
Сады Придонья: «Здорово жить здоровым»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 