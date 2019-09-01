Капитан первого ранга просит подарить подводной лодке имя «Волгоград»

Аналитика 01.09.2019 17:34
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01.09.2019 17:34
Кто виноват в обмелении Волги и кто ее будет спасать? Чьих рук дело – обмеление артерий Волго-Ахтубинской поймы? И как властям монетизировать щедрые дары природы региона? Об этом – в интервью председателя Общероссийского движения поддержки флота, капитана первого ранга в запасе Михаила Ненашева «Высоте 102».
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