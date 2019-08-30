Аналитика

«Высота 102 ТВ»: жителям поселков Волго-Ахтубинской пообещали полные воды колодцы

Аналитика 30.08.2019 20:17
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30.08.2019 20:17



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: 
Власти подкачали и  напоили долгожданной водой Волго-Ахтубинскую пойму. Добровольцы, но не комсомольцы: избирательные участки 8 сентября укрепят волонтерами. Всепогодный сверхзвуковой тяжелый  - истребитель СУ-27 совершил мягкую посадку в Дзержинском районе Волгограда.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



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