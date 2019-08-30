В парке Волгограда "приземлился" самолет

В парке Героев-летчиков в Дзержинском районе устанавливают необычный экспонат – самолет СУ-27, который доставили в Волгоград из Краснодарского края. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в ближайшее время специалисты почистят его и покрасят. Отметим, что на СУ-27 в настоящее время летает авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи», состав которой на восемьдесят процентов состоит из «качинцев», выпускников 1995 года.

В ближайшие годы в парке Героев-летчиков продолжится благоустройство - на сайте госзакупок объявлен аукцион по поиску организаций на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство второй очереди парка Героев-летчиков. Новое общественное пространство по предварительным данным займет территорию площадью порядка 14 тысяч квадратных метров от первой очереди парка Героев-летчиков до многоквартирных домов по бульвару 30-летия Победы. До конца года исполнителям контракта предстоит подготовить проектно-сметную и рабочую документацию в соответствии с которой строители возведут новую дорожно-тротуарную сеть с велодорожками, оборудуют современную систему поливочного водопровода и освещения, установят малые архитектурные формы. Согласно документации проектировщикам будущего парка необходимо предусмотреть в нем устройство тематической и прогулочной аллеи, системы видеонаблюдения, а также разработать дендрологический план с организацией аллейной посадки деревьев и кустарников, устройством живой изгороди и цветников. Архитектурный облик новой парковой зоны будут выполнен в едином тематическом стиле с ранее обновленной частью парка.

Первая очередь парка Героев-летчиков новый облик получила в прошлом году. Здесь специалисты подрядной организации замостили все дорожки брусчаткой и плиткой со светодиодной подсветкой. В ночное время суток светящаяся плитка является дополнительным источником освещения и напоминает взлетно-посадочную полосу для самолетов. Ведь именно здесь когда-то располагалась летная база Качинского военного авиационного училища летчиков. В парке также появились новая детская игровая площадка с мягким покрытием, солнечные часы авиационной тематики и 34 новых светодиодных уличных фонарей. Коммунальные службы района высадили на обновляемой территории порядка 900 деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород. Для ухода за всеми растениями рабочие муниципального учреждения МБУ «ЖКХ Дзержинского района» проложили новый поливочный водопровод протяженностью около 8 километров.