Топовые блогеры столицы «разожгли» экологический спор





В рамках Премии Live Organic Awards 2019г, где одним из номинантов на победу является бренд Nemoloko, состоялся бранч для СМИ и популярных блогеров. Главными темами обсуждения стала экологичность современных продуктов и организация пунктов сбора вторсырья.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Сады Придонья», бренд растительных напитков Nemoloko представлен сразу в нескольких номинациях: «Лучший полезный напиток», «Лучший бренд натуральных продуктов детского питания», «Лучший бренд натуральных продуктов питания», а также экспертное жюри определило Nemoloko в спецноминацию «Международное признание российского бренда» и категорию Гран-При.

«В течение трёх месяцев наши эксперты изучали и оценивали конкурсантов по нескольким параметрам, – говорит руководитель проекта Дарья Дудар. – Результаты будут озвучены уже в сентябре, а пока мы решили провести бранч для наших партнёров, популярных московских блогеров и представителей специализированных и федеральных СМИ, чтобы поднять самые актуальные на сегодняшний день темы».

Основным вопросом для обсуждения стали экологические проблемы и даже место встречи было выбрано не простое – московский ресторан, который работает по системе zero waste и следует принципу бережного отношения к воде и природе. Знаменитые нутрициологи, врачи-дерматологи и экоактивисты говорили о важности переработки упаковки продуктов, отказа от пластика, переработке отходов и раздельного сбора мусора. Каждый из гостей встречи получил подарочный набор с продукцией участников, в составе которого натуральные кремы, продукты питания и напитки на растительной основе Nemoloko.

Компания «Сады Придонья» поддерживает инициативу развития экологичной культуры у россиян, не только производя полезные продукты, но и выступая партнером множества акций, конкурсов и соревнований, направленных на популяризацию экокультуры. В компании уверены, что тренд на здоровый образ жизни, употребление в пищу полезных и безопасных продуктов поможет сохранить планету для воспитания здорового будущего поколения.

Live Organic Awards – федеральная премия в области здорового образа жизни и экологии, которая вручается с 2015 года и знаменита своей прозрачностью и объективностью в системе оценки. Ежегодно на «соревновательную тропу» заступает более пятисот номинантов, которых оценивает около ста российских и международных экспертов, обладающих многолетним опытом работы и обширными знаниями в ЗОЖ-отрасли и смежных им.