Топовые блогеры столицы «разожгли» экологический спор

Экономика 29.08.2019 08:30
565 0
29.08.2019 08:30
В рамках Премии Live Organic Awards 2019г, где одним из номинантов на победу является бренд Nemoloko, состоялся бранч для СМИ и популярных блогеров. Главными темами обсуждения стала экологичность современных продуктов и организация пунктов сбора вторсырья.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Сады Придонья», бренд растительных напитков Nemoloko представлен сразу в нескольких номинациях: «Лучший полезный напиток», «Лучший бренд натуральных продуктов детского питания», «Лучший бренд натуральных продуктов питания», а также экспертное жюри определило Nemoloko в спецноминацию «Международное признание российского бренда» и категорию Гран-При.
«В течение трёх месяцев наши эксперты изучали и оценивали конкурсантов по нескольким параметрам, – говорит руководитель проекта Дарья Дудар. – Результаты будут озвучены уже в сентябре, а пока мы решили провести бранч для наших партнёров, популярных московских блогеров и представителей специализированных и федеральных СМИ, чтобы поднять самые актуальные на сегодняшний день темы».
Основным вопросом для обсуждения стали экологические проблемы и даже место встречи было выбрано не простое – московский ресторан, который работает по системе zero waste и следует принципу бережного отношения к воде и природе. Знаменитые нутрициологи, врачи-дерматологи и экоактивисты говорили о важности переработки упаковки продуктов, отказа от пластика, переработке отходов и раздельного сбора мусора. Каждый из гостей встречи получил подарочный набор с продукцией участников, в составе которого натуральные кремы, продукты питания и напитки на растительной основе Nemoloko.
Компания «Сады Придонья» поддерживает инициативу развития экологичной культуры у россиян, не только производя полезные продукты, но и выступая партнером множества акций, конкурсов и соревнований, направленных на популяризацию экокультуры. В компании уверены, что тренд на здоровый образ жизни, употребление в пищу полезных и безопасных продуктов поможет сохранить планету для воспитания здорового будущего поколения.
Live Organic Awards – федеральная премия в области здорового образа жизни и экологии, которая вручается с 2015 года и знаменита своей прозрачностью и объективностью в системе оценки. Ежегодно на «соревновательную тропу» заступает более пятисот номинантов, которых оценивает около ста российских и международных экспертов, обладающих многолетним опытом работы и обширными знаниями в ЗОЖ-отрасли и смежных им.
Реклама
Популярное по теме
01.08.2019 14:11
16862 5
21.08.2019 21:36
6065 0
05.08.2019 16:33
5237 0
Лучший подарок к 1 сентября — возможность получить знания29.08.2019 14:30
В Волгограде продолжается реализация проектов-победителей грантового конкурса «Зеленая волна» компании РУСАЛ29.08.2019 11:37
В АО «КАУСТИК» установлен новый тренажерный комплекс «Куб-3»28.08.2019 09:36
Банк «Открытие» получил международную награду Visa28.08.2019 08:54
Сбербанк предложил клиентам новые условия ипотечного страхования имущества27.08.2019 17:08
Банк «Возрождение» запустил акцию «Твои правила»27.08.2019 13:12
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-627.08.2019 12:04
В офисах Сбербанка можно оформить образовательный кредит26.08.2019 15:10
Исследование: женщины чаще покупают полисы страхования жизни, но реже инвестируют в валюте26.08.2019 14:42
Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты в садоводческих товариществах Волгоградской области26.08.2019 10:31
На «Красном Октябре» приступили к ремонту основных КПП23.08.2019 15:47
Сбербанк и АШАН проводят розыгрыши призов для клиентов22.08.2019 17:10
В Волгоградской области ветер будет гулять не просто так22.08.2019 09:54
В Волгоградской области модернизируют системы освещения21.08.2019 21:36
Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную21.08.2019 16:52
Реклама