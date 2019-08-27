В Волжском уберут билборды с призывом «Пора менять власть!»

Выборы 27.08.2019 11:59
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27.08.2019 11:59
ТИК Волжского вынес предупреждение кандидату в депутаты Волгоградской областной думы по Волжскому одномандатному округу №11 Альберту Кармазиновскому, который разместил в городе билборды с текстом «За Кармазиновского: Пора менять власть!». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление ТИК, в избирательную комиссию поступила жалоба от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», где посчитали данный агитационный материал незаконным. Территориальная комиссия согласилась с этими доводами, выяснив, что установка данных билбордов была оплачена из средств избирательного фонда кандидата по одномандатному избирательному округу. Тогда как в тексте и в изображении на плакате присутствуют, по мнению комиссии, элементы агитации за партию. В таком случае установка билбордов должна была оплачиваться за счет избирательного фонда КПРФ, а не за счет фонда кандидата от КПРФ. На этом основании баннеры были признаны нарушающими законодательство о выборах. В УВД Волжского ТИК направила представление о пресечении распространения и размещения материала и о необходимости его изъятия. Аналогичное решение вынесено и в отношении печатного материала с заголовком «ЗА КПРФ! ЗА КАРМАЗИНОВСКОГО!» - листовок формата А4, выпущенных тиражом в 50 тысяч экземпляров. В связи с этим кандидат также получил предупреждение, а тираж агитационной литературы должен быть изъят.
Ранее ТИК Волжского признала незаконными листовки анонимного изготовителя, которые распространялись по городу с заголовками «Волжане должны знать!» и «Волжане! Земляки», которые содержали элементы «черного пиара» и «формировали отрицательное отношение к кандидату Альберту Кармазиновскому и КПРФ». Полицейские также должны были найти и изъять партию «левой» агитационной литературы. Но, если билборды были установлены легально, то вот листовки против Кармазиновского расклеивались по столбам под покровом ночи.
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