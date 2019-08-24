Общество

В Волгограде над крышами домов пронесли СУ-24

Общество 24.08.2019 06:51
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24.08.2019 06:51





Необычную картину наблюдали жители коттеджей, расположенных в районе военной части около поселка Максима Горького в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, прямо над крышами их домов пролетел вертолет, который транспортировал другое воздушное судно. Когда необычный груз приземлился рядом с территорией военного городка, оказалось, что это был бомбардировщик СУ-24. Под охраной военных самолет пробудет недолго. Вскоре его установят в парке летчиков в Дзержинском районе Волгограда. Некоторое время назад власти города обратились в министерство обороны с просьбой передать городу списанное воздушное судно. Военные выполнили просьбу и вскоре крылатый «пенсионер» займет заслуженное место на вечном отдыхе.

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