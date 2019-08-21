Здравоохранение

Путин заявил о «провале» первичного звена российской медицины

Здравоохранение 21.08.2019 10:55
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21.08.2019 10:55


РБК, Интерфакс, 20 августа 2019 года. 
В первичном звене российского здравоохранения сохраняется кризисная ситуация, в регионах необходимо провести программу ее модернизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения, передает корреспондент РБК.
«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», — сказал президент.
Глава государства отметил, что, несмотря на данные статистики, которые показывают достижение целевого уровня зарплат у медиков, реальная ситуация далека от идеала. Говоря об этом, он сослался на встречи с гражданами и общение в ходе «Прямой линии». Отметил Путин и проблемы с нехваткой кадров и оказанием медицинской помощи жителям отдаленных регионов.
Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
На совещании у президента по ситуации в первичном звене здравоохранения Скворцова подтвердила, что дефицит врачей составляет 25 тыс. 300 человек. "Нам представляется очень важным изменить системный подход к заработной плате медицинских работников, прежде всего, закрепить, что доля окладов в структуре зарплат на уровне не ниже 55%", - сказала министр.
Она отметила, что на сегодняшний день доля окладов в структуре зарплаты медиков превышает 50% только в десяти регионах РФ. "Это приводит к очень высокой дифференциации зарплат медработников, которые находятся на одинаковых должностях с одинаковым рабочим временем", - пояснила Скворцова.
Кроме того, по ее словам, Минздрав предлагает "закрепить минимальный уровень соотношения средней зарплаты врачей к средней по экономике региона в размере 170% для врачей первичного звена, участковых, а для врачей "Скорой помощи" он был бы не менее 200%".
В свою очередь для медсестер первичного звена минимальный уровень зарплаты должен составлять не менее 70% от средней по региону, а у фельдшеров - не менее 120%, предлагает Скворцова.
Она добавила, что "для этого не требуется дополнительного финансирования, это чисто организационные мероприятия".
Кроме того, предлагается повысить привлекательность программ "Сельский доктор" и "Сельский фельдшер" путем увеличения возрастного ценза для таких медработников с 35 до 55 лет, а также распространить действие этих программ на рабочие поселки, поселки городского типа и малые города.
"Снятие возрастного ценза мы уже предусмотрели в проекте постановления правительства на следующий год", - сообщила она.
В дополнение к этому Минздрав предлагает в труднодоступных территориях ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат врачам. "Эти средства также заложены в бюджете и не требуется дополнительного финансирования", - добавила Скворцова.
Министр обратилась также к президенту с просьбой дать поручение регионам "в обязательном порядке предусмотреть социальный пакет для медицинских работников первичного звена и "Скорой помощи". "Особое значение имеет закрепление обязательств регионов по обеспечению медиков служебным жильем и по передаче этого жилья через несколько лет работы", - подчеркнула Скворцова.
Она сообщила, что в правительстве обсуждалось дополнительное стимулирование прихода работников в первичное звено здравоохранения, в том числе путем социальных выплат медперсоналу. "Здесь существуют разные подходы, мы готовы их обсудить. Хотелось бы отметить, что общее число врачей и среднего персонала в первичном звене и "Скорой помощи" - это 847,5 тысяч человек", - сказала Скворцова.

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