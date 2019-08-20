В Волгограде поезда заревут в память о жертвах бомбардировки Сталинграда





Волгоградские железнодорожники почтят память сталинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, 23 августа пройдет акция «Памятный гудок». Её проведут в память о тысячах мирных жителей, погибших во время бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года. В 12:00 локомотивы грузовых и пассажирских поездов, находящиеся в городской черте, подадут звуковой сигнал.

В это же время на станции Бекетовская состоится торжественный митинг, в котором примут участие железнодорожники и жители Кировского района Волгограда. Станция Бекетовская была разрушена одной из первых во время авианалёта немецко-фашистской авиации 2 ноября 1941 года. В тот день на станции и в близлежащих окрестностях погибло 72 жителя Сталинграда, в том числе 12 детей. В память об этом трагическом событии на здании железнодорожного вокзала была установлена мемориальная доска.



