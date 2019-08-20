На «Красном Октябре» открылся автотерминал для поставщиков металлолома





На территории завода «Красный Октябрь» открылся еще один бесплатный автотерминал для фур – теперь поставщики металлолома смогут ожидать своей очереди в специально отведенном месте. Введение новой площадки для размещения большегрузного автотранспорта позволит полностью разгрузить проспект Металлургов.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, для этого специалисты управления капитального строительства совместно с подрядной организацией выполнили демонтажные работы, после чего на площади 4700 м2 обустроили насыпное покрытие и установили защитное ограждение. Помимо этого был возведен пункт размещения для сотрудников службы безопасности и специалистов охранного ведомства. В административно-бытовом здании строители также соорудили санузел для дальнобойщиков.

При въезде на территорию «Красного Октября» грузовой автотранспорт проходит через КПП №4 А, где выполняется первичный осмотр. Далее машины проезжают на внутренний КПП – №4, где специалисты службы безопасности и охранного ведомства производят полный досмотр автомобиля. Каждый контрольно-пропускной пункт оснащен шлагбаумами. После оформления всех документов водители получают разовый пропуск для перемещения на территории завода, далее отправляются на взвешивание и уже отсюда направляются в копровый цех.

Напомним, в середине июня на предприятии был запущен в работу автотерминал площадью 6 тысяч м2 для грузового автотранспорта, приезжающего за готовой продукцией. На площадке могут разместиться порядка 25 большегрузов. Для большегрузов, выезжающих с территории «Красного Октября», также предусмотрена централизованная площадка, где водители смогут оставить свои машины на время оформления всех документов и досмотра.

Отметим, что проблема размещения большегрузного транспорта, приезжающего как на отгрузку, так и для сдачи металлолома, существовала давно. Прежде водители фур парковались вдоль проспекта Металлургов – в среднем в день количество грузовиков на обочине достигало 20 штук. Из-за этого местным жителям приходилось дышать выхлопными газами и почти круглосуточно слушать шум от автомобилей.



