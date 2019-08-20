Дзержинский район Волгограда растет вширь и ввысь

Экономика 20.08.2019 13:29 Реклама
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20.08.2019 13:29 Реклама
Дзержинский район — самый молодой район в Волгограде. Он начал развиваться в 1971 году. Сегодня в районе находится множество промышленных объектов, организаций здравоохранения, а по количеству торговых предприятий, по мнению горожан, район занимает второе место в городе.
Дзержинский район так же по праву считается и «транспортным сердцем» Волгограда. Здесь проходят три важнейшие дороги: Вторая и Третья Продольные магистрали, а также проспект имени Жукова, соединяющийся с московской трассой.
Все эти критерии делают его перспективным для жизни, и именно поэтому он активно развивается и застраивается по сей день. Здесь возводится более 10 новостроек, из них пять (ЖК «Хороший», ЖК «Республика», ЖК «Царица», ЖК «Галактика», мкр «НОВЫЙ») — инвестиционно-строительной компанией «Ваш выбор».
Объекты находятся на разной стадии строительства и в разной ценовой категории, но, как пояснили ИА «Высота 102» в компании, их объединяет одно самое весомое преимущество: комплексы строятся из самого качественного, долговечного и надежного материала — кирпича. Все планировочные решения разработаны специалистами с учетом потребностей молодых семей и современных тенденций.
Со слов специалистов, для любителей комфорта, удачного месторасположения дома, ценовой политики, экологии и тишины среди разнообразия новостроек Дзержинского района можно выделить жилой комплекс комфорт-класса «Царица».
В семейном квартале ЖК «Царица» спроектированы квартиры с удачной, эргономичной планировкой: от классических вариантов с отдельными комнатами до евро-формата с кухнями-гостиными.
Приобрести их сейчас можно на очень выгодных условиях.
Во-первых, квартиру можно приобрести по 214 ФЗ, по старой схеме, что уже делает комплекс более выгодным в цене, хотя полностью соответствует новым требованиям и правилам.
Во-вторых, это один из немногих комплексов, который подходит под критерии госпрограммы покупки по семейной ипотеке 5%, причем ставка действует весь срок кредита*.
«Мы готовы уже сейчас предложить нашим покупателям кредитные продукты от банков-партнеров по сниженным ставкам. Это очень актуально и востребовано среди волгоградцев», — отмечают в компании.
В-третьих, купив квартиру с помощью заемных средств банка, можно получить компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотеке при приобретении жилья в «Царице». Как подсчитали специалисты инвестиционно-строительной компании «Ваш выбор», которые владеют всеми подробностями этой программы, при ежемесячном платеже 16 000 рублей на протяжении 5 лет можно получить возмещение в размере примерно 9 000 рублей.
В-четвертых, только здесь в продаже полноценные двухкомнатные, общей площадью более 50 м2, по цене от 2 млн руб**.
«Квартира в ЖК «Царица» — это отличная возможность для инвестиций в это непростое время, для выгодного и надежного вложения денежных средств, а так же для решения своего жилищного вопроса», — уверены в компании.
ИСК «Ваш выбор» находится по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 23.
тел отдела продаж: (8442) 38-38-55, vvibor.ru
Проектные декларации можно скачать на сайте наш.дом.рф
*Условия ипотечного кредита с господдержкой
— 5% на весь срок кредита
— от 20% первый взнос
— Личное и имущественное страхование
— Срок кредита — от 1 года до 30 лет
— Возможно рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов при соответствии условиям программы
— Если у вас несколько детей и хотя бы один из них родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 включительно.
Остальные условия здесь.
**Предложение не является публичной офертой. Более подробную информацию о наличии квартир уточняйте в отделе продаж ООО «Ваш выбор». Действительно на момент публикации материала (20.08.2019г).
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