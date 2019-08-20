Дзержинский район Волгограда растет вширь и ввысь





Дзержинский район — самый молодой район в Волгограде. Он начал развиваться в 1971 году. Сегодня в районе находится множество промышленных объектов, организаций здравоохранения, а по количеству торговых предприятий, по мнению горожан, район занимает второе место в городе.

Дзержинский район так же по праву считается и «транспортным сердцем» Волгограда. Здесь проходят три важнейшие дороги: Вторая и Третья Продольные магистрали, а также проспект имени Жукова, соединяющийся с московской трассой.

Все эти критерии делают его перспективным для жизни, и именно поэтому он активно развивается и застраивается по сей день. Здесь возводится более 10 новостроек, из них пять (ЖК «Хороший», ЖК «Республика», ЖК «Царица», ЖК «Галактика», мкр «НОВЫЙ») — инвестиционно-строительной компанией «Ваш выбор».





Объекты находятся на разной стадии строительства и в разной ценовой категории, но, как пояснили ИА «Высота 102» в компании, их объединяет одно самое весомое преимущество: комплексы строятся из самого качественного, долговечного и надежного материала — кирпича. Все планировочные решения разработаны специалистами с учетом потребностей молодых семей и современных тенденций.

Со слов специалистов, для любителей комфорта, удачного месторасположения дома, ценовой политики, экологии и тишины среди разнообразия новостроек Дзержинского района можно выделить жилой комплекс комфорт-класса «Царица».

В семейном квартале ЖК «Царица» спроектированы квартиры с удачной, эргономичной планировкой: от классических вариантов с отдельными комнатами до евро-формата с кухнями-гостиными.





Приобрести их сейчас можно на очень выгодных условиях.

Во-первых, квартиру можно приобрести по 214 ФЗ, по старой схеме, что уже делает комплекс более выгодным в цене, хотя полностью соответствует новым требованиям и правилам.

Во-вторых, это один из немногих комплексов, который подходит под критерии госпрограммы покупки по семейной ипотеке 5%, причем ставка действует весь срок кредита*.

«Мы готовы уже сейчас предложить нашим покупателям кредитные продукты от банков-партнеров по сниженным ставкам. Это очень актуально и востребовано среди волгоградцев», — отмечают в компании.

примерно 9 000 рублей. В-третьих, купив квартиру с помощью заемных средств банка, можно получить компенсацию части расходов по оплате процентов по ипотеке при приобретении жилья в «Царице». Как подсчитали специалисты инвестиционно-строительной компании «Ваш выбор», которые владеют всеми подробностями этой программы, при ежемесячном платеже 16 000 рублей на протяжении 5 лет можно получить возмещение в размере

В-четвертых, только здесь в продаже полноценные двухкомнатные, общей площадью более 50 м2, по цене от 2 млн руб**.

«Квартира в ЖК «Царица» — это отличная возможность для инвестиций в это непростое время, для выгодного и надежного вложения денежных средств, а так же для решения своего жилищного вопроса», — уверены в компании.

ИСК «Ваш выбор» находится по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 23.

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**Предложение не является публичной офертой. Более подробную информацию о наличии квартир уточняйте в отделе продаж ООО «Ваш выбор». Действительно на момент публикации материала (20.08.2019г).



