Новое жилье в ипотеку: еще доступнее





Ипотека продолжает поддерживать и стимулировать спрос на жилье в регионе. В рамках программы господдержки семей с детьми взять квартиру в ипотеку в Волгограде можно и под 5%, причем ставка действует весь срок кредита*, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт банка ВТБ.

Директор инвестиционно-строительной компании «Ваш выбор» Жанна Божко поделилась своим видением перспектив рынка недвижимости: «Ипотека стала дешевле: первыми снизили ставку ведущие банки РФ. Уже в июне ставка по ипотечным займам в среднем снизилась на 1%. Что делает более привлекательным этот способ приобретения жилья.

Но часть покупателей, которым необходим кредит на покупку квартиры, заняли выжидательную позицию. Ведь правительство поставило цель — снизить ставки по ипотеке к 2024 году до 8%. И пока заемщики ждут более выгодных ставок, цены на квадратные метры растут. К концу года участники строительного рынка прогнозируют рост стоимости жилья до 15%».

Ипотека, действительно, может стать доступнее в будущем, но брать кредит на жилье лучше именно сейчас. Об этом говорит и руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг: «Наши ведущие банки выступили пионерами по снижению ставок по ипотеке. Но я ожидаю, что до конца полугодия многие кредитные организации последуют их примеру. В целом мы прогнозируем, что во второй половине года мы увидим ставки по ипотеке на уровне ниже 10%. Можно до бесконечности ждать более выгодную ставку, но упустить вариант покупки недвижимости, который тебе подходил. Кредит можно всегда рефинансировать в случае, если ставки по ипотеке упадут, и таким образом снизить размер своего ежемесячного платежа».

В Волгоградской области в поддержку желающим взять ипотечный кредит разработана и внедрена уникальная программа АО «ВАИЖК» — предоставление компенсации части расходов по оплате процентов по ипотеке при приобретении жилья в новостройках.

Как подсчитали специалисты инвестиционно-строительной компании «Ваш выбор», которые владеют всеми подробностями этой программы, при ежемесячном платеже 16 000 рублей на протяжении 5 лет можно получить возмещение в размере примерно 9 000 рублей.

Компания «Ваш выбор» готова помочь стать участником программы при покупке квартиры в новостройках Волгограда: ЖК «Республика» на 7 ветрах, жилой дом «Хороший», ЖК «Царица» и другие. Эти комплексы строятся из самого качественного, долговечного и надежного материала — кирпича. Все планировочные решения разработаны специалистами с учетом потребностей молодых семей и современных тенденций.

«Квартирный вопрос можно решить с выгодой», — уверены в компании.





ИСК «Ваш выбор» находится по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 23.

vvibor.ru тел отдела продаж: (8442) 38-38-55,

наш.дом.рф Проектные декларации можно скачать на сайте





*Условия ипотечного кредита с господдержкой

— 5% на весь срок кредита

— от 20% первый взнос

— Личное и имущественное страхование

— Срок кредита — от 1 года до 30 лет

— Возможно рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов при соответствии условиям программы

— Если у вас несколько детей и хотя бы один из них родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 включительно

здесь . Остальные условия



