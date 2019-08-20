В Волгограде подсчитали траты на сборы ребенка в школу





Больше всего денег на сбор школьника к новому учебному году в российских мегаполисах потратили семьи из Красноярска и Новосибирска. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование SuperJob. В опросе участвовали жители городов-миллионников: по 500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов.

Среднестатистические семьи из Красноярска и Новосибирска потратили на подготовку ребенка к школе больше всего: в среднем по 9000 руб. Московские родители оценили расходы на сбор ребенка в школу в 8700 руб. Родители школьников из Казани и Уфы потратили 8500 и 8400 руб. соответственно. По 8100 руб. потратили на подготовку ребенка к школе родители из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. Семьи из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода израсходовали на сборы детей в школу по 8000 руб. В Самаре подготовка к школе обошлась примерно в 7800 руб. По 7700 руб. в среднем потратили семьи школьников из Челябинска и Омска. Расходы на сбор ребенка в школу у семей из Волгограда — около 7300 руб. В Воронеже на подготовку школьника потратили примерно 6800 руб. Меньше всего затраты у семей из Перми — в среднем 6500 руб.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, расходы среднестатистической семьи из Санкт-Петербурга на подготовку ребенка к школе увеличились на 3%: 7800 руб. в 2018 году и 8000 сегодня. Затраты московских семей не изменились: по 8700 руб. в 2018 году и сейчас.



