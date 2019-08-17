Секретарь ЦК КПРФ предположил, где скрывается бывший лидер волгоградских коммунистов





"Я два года не поддерживаю с ним связь, думаю, что Николай Паршин, по всей видимости, находится за границей". Так ответил сегодня после окончания митинга коммунистов депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Николай Арефьев, отвечая на вопрос ИА "Высота 102". Журналисты спросили Арефьева , известно ли ему местонахождение его бывшего коллеги по партии, экс-депутата Госдумы, бывшего первого секретаря волгоградского обкома партии Николая Паршина.

"Если люди скрываются от правосудия, то стараются заметать следы так, чтоб никто не нашел", - уточнил Арефьев.

"Как получилось, что Николай Паршин "утопил" КПРФ в волгоградском регионе?".

"Ну не я же ставил его на эту должность".

Напомним, депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Николай Паршин был лишен неприкосновенности 4 июля 2014 года в связи с обвинением в мошенничестве в составе организованной группы по предварительному сговору и в особо крупных размерах. Паршин попал под подозрение в ходе расследования уголовного дела в отношении государственных чиновников Волгоградской области, которых подозревают в мошенничестве на сумму в 25 миллионов рублей. Он объявлен в федеральный розыск.



