В Волгограде продавщице грозит уголовная статья за продажу пива подросткам





На одни и те же грабли наступила продавщица павильона из Краснооктябрьского района, которую полиция дважды поймала на продаже алкоголя детям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 53-летней женщине грозит привлечение к уголовной ответственности в рамках ст. 151.1 УК РФ – «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до исправительных работ на срок до одного года.

В апреле текущего года ее уже привлекали к административной ответственности за реализацию спиртного подросткам. Спустя несколько месяцев при выходе из торговой точки сотрудники ПДН заметили 16-летнего школьника с банкой пива в руках. Горячительный напиток ему продала, не спросив паспорт, так же самая продавщица.

В настоящее время отдел полиции №2 Управления МВД России по Волгограду проводит проверку в отношении сотрудницы торгового павильона.



