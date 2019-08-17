В Волгограде продавщице грозит уголовная статья за продажу пива подросткам

Происшествия 17.08.2019 10:21
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17.08.2019 10:21
На одни и те же грабли наступила продавщица павильона из Краснооктябрьского района, которую полиция дважды поймала на продаже алкоголя детям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 53-летней женщине грозит привлечение к уголовной ответственности в рамках ст. 151.1 УК РФ – «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до исправительных работ на срок до одного года.
В апреле текущего года ее уже привлекали к административной ответственности за реализацию спиртного подросткам. Спустя несколько месяцев при выходе из торговой точки сотрудники ПДН заметили 16-летнего школьника с банкой пива в руках. Горячительный напиток ему продала, не спросив паспорт, так же самая продавщица.
В настоящее время отдел полиции №2 Управления МВД России по Волгограду проводит проверку в отношении сотрудницы торгового павильона.
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