





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: позорно разрушенный памятник над братской могилой наконец-то восстановят, жители Волгограда начинают составлять рейтинг воспоминаний об уходящем лете, приговор по делу об убийстве на парковке из-за громкой музыки вступил в силу, губернатор Волгоградской области поговорил с инициативной группой и другие темы дня.





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