Аналитика 16.08.2019 20:25
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16.08.2019 20:25
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: позорно разрушенный памятник над братской могилой наконец-то восстановят, жители Волгограда начинают составлять рейтинг воспоминаний об уходящем лете, приговор по делу об убийстве на парковке из-за громкой музыки вступил в силу, губернатор Волгоградской области поговорил с инициативной группой и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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