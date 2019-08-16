Губернатор Волгоградской области высказался о предстоящей вырубке «самосева» в пойме Царицы

Общество 16.08.2019 15:43
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16.08.2019 15:43
Сохранить по максимуму зеленые насаждения в пойме реки Царица со стороны ГДЮЦа предложил губернатору почетный гражданин Волгограда Юрий Староватых. Свои переживания насчет будущего этой территории он озвучил сегодня в ходе встречи Андрея Бочарова с представителями общественности, сообщает ИА «Высота 102». Первую очередь благоустройства зеленой зоны в пойме, где был построен интерактивный музей, Староватых назвал современным и модерновым местом. Однако участок земли по другую сторону от Астраханского моста, по мнению заслуженного волгоградца, нужно по возможности оградить от тотальной вырубки деревьев. «Я так понимаю, наступит момент, когда опять привезут 10 катерпиллеров (экскаваторов, - при. ред.), все выдернут и построят что-то опять современное, от которого трудно отказаться. Нужно максимально сохранить зелень в этой части. Такая возможность есть. Там деревья многолетние, какие-то рощицы оставить», - считает Юрий Староватых.
Андрей Бочаров, отвечая на вопрос, заявил, что следующий этап благоустройства поймы обязательно будет согласован с общественностью, молодежью и профессионалами сферы. Аналогичным образом, по словам губернатора, утверждался проект обустройства территории напротив памятника «Гаситель».
Андрей Бочаров при этом не согласен с тем, что в пойме сейчас есть рощи. Бочаров пошутил, что будет только рад, если они там появятся. Он признался, что любит выходить на террасу детско-юношеского центра и обдумывать «планы развития» городских территорий. «Те кустарники и деревья, которые можно сохранить – будут сохраняться. Но сегодня там все деревья – это, как правило, самосев один, который через 10 лет сгниет на корню. Я просто занимаюсь этим процессом…. Я не такой умный, я много общаюсь с профессионалами», - пояснил губернатор.
Андрей Бочаров так же как и Староватых считает, что следующий этап благоустройства поймы должен отличаться от предыдущего. «Каким он будет? Я пока не знаю. Мы сегодня общаемся с молодежью, профессионалами, архитекторами. Я совершенно спокойно, хорошо отношусь ко всем инициативам. Главное, чтобы их можно было реализовать», - заключил руководитель области.
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