"Привет от беглого олигарха?": "Красный Октябрь" в Волгограде пытались взять "на абордаж"

В Волгограде на территорию металлургического предприятия «Красный Октябрь» попытались проникнуть неизвестные, представившиеся сотрудниками АО «СпортЭкспо». Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, сейчас юристы «Красного Октября» готовят заявление в правоохранительные органы по факту действий, направленных на умышленное повреждение имущества предприятия.

По словам сотрудников предприятия, ставших очевидцами произошедшего, сегодня утром на территорию завода, расположенную у подножия Мамаева Кургана со стороны улицы Химической, прибыла группа людей. Приехавшие на тракторе и бульдозере мужчины представились сотрудниками АО «СпортЭкспо», попытались проникнуть на территорию в южной части завода и частично снесли своей техникой часть забора.

С какой целью сотрудники «СпортЭкспо» пытались таким варварским способом проникнуть на режимный завод, налетчики не пояснили. Известно, что, согласно ЕГРЮЛ, в настоящее время существуют три организации под названием «СпортЭкспо». Руководителем всех трех компаний числится Сергеева Екатерина Сергеевна. Различные фирмы под вывеской «СпортЭкспо» в разное время выступали в качестве учредителей небезызвестного баскетбольного клуба «Красный Октябрь», президентом и игроком которого был бывший руководитель «Красного Октября» Дмитрий Герасименко. В настоящее время он, напомним, предположительно находится за пределами Российской Федерации в связи с рядом уголовных дел, возбужденных по фактам финансово-хозяйственной деятельности контролируемых им юридических лиц. АО «СпортЭкспо» принадлежало АО «Стил трейд компани», которая входило в группу лиц, предположительно контролируемых Герасименко через швейцарскую компанию RED OCTOBER INTERNATIONAL SA.

В настоящее время, пояснили на предприятии, в отношении всех трех компаний с одинаковым названием АО «ВМК «Красный Октябрь» инициированы судебные иски о взыскании денежных средств в пользу АО «ВМК «Красный Октябрь» за поставленные комбинатом строительные материалы, выполненные работы, а также по договорам займа. АО «СпортЭкспо» по судебным решениям должно предприятию 46 миллионов рублей. Сейчас в отношении этой компании заводом подано заявление о признании должника банкротом. В рамках данных процедур временными управляющими будет проведен полный анализ финансово-хозяйственной деятельности данных обществ на предмет расходования ими денежных средств, полученных ими от «Красного Октября» и его аффилированных лиц а также проанализированы все сделки по распоряжению имуществом данных обществ.

Кто стоит за налетом на предприятии, и какова была истинная цель проникновения на режимную территорию, разберутся правоохранители.