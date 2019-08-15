Расследования

"Привет от беглого олигарха?": "Красный Октябрь" в Волгограде пытались взять "на абордаж"

Расследования 15.08.2019 18:14
9791 5
15.08.2019 18:14



В Волгограде на территорию металлургического предприятия «Красный Октябрь» попытались проникнуть неизвестные, представившиеся сотрудниками АО «СпортЭкспо». Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, сейчас юристы «Красного Октября» готовят заявление в правоохранительные органы по факту действий, направленных на умышленное повреждение имущества предприятия.
По словам сотрудников предприятия, ставших очевидцами  произошедшего, сегодня утром на территорию завода, расположенную у подножия Мамаева Кургана со стороны улицы Химической, прибыла группа людей. Приехавшие на тракторе и бульдозере мужчины представились сотрудниками АО «СпортЭкспо», попытались проникнуть на территорию в южной части завода и частично снесли своей техникой часть забора. 
С какой целью сотрудники «СпортЭкспо» пытались таким варварским способом проникнуть на режимный завод, налетчики не пояснили. Известно, что,  согласно ЕГРЮЛ, в настоящее время существуют три  организации под названием «СпортЭкспо». Руководителем всех трех компаний числится Сергеева Екатерина Сергеевна. Различные фирмы под вывеской «СпортЭкспо»  в разное время выступали в качестве учредителей небезызвестного баскетбольного клуба «Красный Октябрь», президентом и игроком которого был бывший руководитель «Красного Октября» Дмитрий Герасименко. В настоящее время он, напомним, предположительно находится  за пределами Российской Федерации в связи с рядом уголовных дел, возбужденных по фактам финансово-хозяйственной деятельности контролируемых им юридических лиц. АО «СпортЭкспо» принадлежало АО «Стил трейд компани», которая входило в группу лиц, предположительно контролируемых Герасименко через швейцарскую компанию RED OCTOBER INTERNATIONAL SA.
В настоящее время, пояснили на предприятии, в отношении всех трех компаний с одинаковым названием АО «ВМК «Красный Октябрь» инициированы судебные иски о взыскании денежных средств в пользу АО «ВМК «Красный Октябрь» за поставленные комбинатом строительные материалы, выполненные работы, а также по договорам займа. АО «СпортЭкспо» по судебным решениям должно предприятию 46 миллионов рублей. Сейчас в отношении этой компании заводом подано заявление о признании должника банкротом. В рамках данных процедур временными управляющими будет проведен полный анализ финансово-хозяйственной деятельности данных обществ на предмет расходования ими денежных средств, полученных ими от «Красного Октября» и его аффилированных лиц а также проанализированы все сделки по распоряжению имуществом данных обществ. 
Кто стоит за налетом на предприятии, и какова была истинная цель проникновения на режимную территорию, разберутся правоохранители. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО)
06.08.2019 15:22
25701 29
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина
06.08.2019 12:40
23051 45
Обвиняемый в неповиновении сотруднику ФСБ Музраев-младший снова не пришел в суд Волгограда
25.07.2019 11:46
22815 43
Расследования
15.08.2019 11:10
Расследования 15.08.2019 11:10
2548 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.08.2019 09:47
Расследования 15.08.2019 09:47
1297 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2019 15:24
Расследования 14.08.2019 15:24
5367 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2019 11:11
Расследования 14.08.2019 11:11
3867 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
14.08.2019 09:31
Расследования 14.08.2019 09:31
4123 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
13.08.2019 09:49
Расследования 13.08.2019 09:49
2688 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.08.2019 10:40
Расследования 12.08.2019 10:40
6049 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2019 20:10
Расследования 09.08.2019 20:10
4196 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2019 17:19
Расследования 09.08.2019 17:19
3492 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.08.2019 14:36
Расследования 09.08.2019 14:36
1308 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.08.2019 10:47
Расследования 08.08.2019 10:47
4470 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2019 15:22
Расследования 06.08.2019 15:22
25701 29 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2019 14:44
Расследования 06.08.2019 14:44
5660 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2019 12:47
Расследования 06.08.2019 12:47
4883 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.08.2019 12:40
Расследования 06.08.2019 12:40
23051 45 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:55
В Волгограде при строительстве нового участка Первой Продольной на озеленение потратят почти 40 млн рублей
20:00
«Высота 102»ТВ: Похоронная монополия в Волгограде по-прежнему волнует только УФАССмотреть фотографииCмотреть видео
18:51
Мэр Саратова Михаил Исаев все бросил и приехал в ВолгоградСмотреть фотографии
18:14
"Привет от беглого олигарха?": "Красный Октябрь" в Волгограде пытались взять "на абордаж"Смотреть фотографии
15:55
В Волгограде хотят снести собачий приютСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде памятник Великой Отечественной войны окружили мертвые деревьяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
За «Память» спросят со всех: Волгоградское УФАС готово поднять федеральный скандал Смотреть фотографии
13:30
В Волгограде на пути движения автобуса добавили восемь остановокСмотреть фотографии
13:08
Похитителей плаката кандидата в депутаты Волгоградской областной думы будет искать полицияСмотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области на время закрыли трассы для большегрузов из-за жарыСмотреть фотографии
12:04
Волгоградское УФАС набирает общественников в «антимонопольный дозор»Смотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области кандидат-миллиардер запутался в остатках денег Смотреть фотографии
11:15
На Второй Продольной в Волгограде столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгограде возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в бассейнеСмотреть фотографии
09:51
За летний сезон на «смертельной» трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» произошло 138 ДТПСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области пьяницу-водителя отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
09:40
В Волжском молодую маму-сироту чиновники оставили без пособияСмотреть фотографии
08:43
Астраханцы «выпросили» больше воды у Волжской ГЭС ради спасения обезвоженных селСмотреть фотографии
20:58
Волгоградский "Ротор" выиграл у "Нефтехимика" из Нижнекамска и вырвался на первое местоСмотреть фотографии
20:17
В Кировском районе Волгограда двухлетняя девочка утонула в бассейнеСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК ответит штрафом за несущие угрозу балконыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
В Дзержинском районе Волгограда загорелся "Франтэль"Смотреть фотографии
18:07
В Волгоградской области подсчитали средний размер пенсийСмотреть фотографии
17:32
Жители глубинки Волгоградской области потеряли деньги в лопнувшем кооперативе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Облсуд "не поверил слезам" экс-юриста мэрии Волгограда после фиаско на выборах губернатораСмотреть фотографии
15:28
Ворошиловский торговый центр: мы просто делаем мечты реальностьюСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде скончался бывший депутат областной думыСмотреть фотографии
15:24
Выбросившую в Волгограде тело младенца в мусорный контейнер мать-убийцу будут лечитьСмотреть фотографии
14:27
Свалку на берегу реки Царицы в Волгограде уберут за счет федерального центраСмотреть фотографии
12:41
В налоговых инспекциях Волгоградской области – кадровый голодСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 