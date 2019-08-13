Здравоохранение

В Волгограде новый корпус онкоцентра за 3 с половиной миллиарда начал расти ввысь

Здравоохранение 13.08.2019 12:32
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13.08.2019 12:32


Строители начали возводить первые этажи нового лечебно-диагностического корпуса Волгоградского областного онкологического центра, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день подрядная организация ведет работы, в том числе, по армированию, кладке стен, устройству лестничных маршей. 

Здание будет состоять из двух модулей - семиэтажного и девятиэтажного. Здесь разместятся детская и взрослая поликлиники, отделения маммологии и эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. С уже имеющимся зданием онкодиспансера новый корпус будет соединен крытым переходом. Объект возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». 


Стоимость строительства, которое должно быть завершено в 2021 году, составит более 3-х с половиной миллиарда рублей. Основной объем средств выделен из федерального бюджета. 

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