



Строители начали возводить первые этажи нового лечебно-диагностического корпуса Волгоградского областного онкологического центра, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день подрядная организация ведет работы, в том числе, по армированию, кладке стен, устройству лестничных маршей.





Здание будет состоять из двух модулей - семиэтажного и девятиэтажного. Здесь разместятся детская и взрослая поликлиники, отделения маммологии и эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. С уже имеющимся зданием онкодиспансера новый корпус будет соединен крытым переходом. Объект возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».









Стоимость строительства, которое должно быть завершено в 2021 году, составит более 3-х с половиной миллиарда рублей. Основной объем средств выделен из федерального бюджета.