Здравоохранение 13.08.2019 12:32
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13.08.2019 12:32
Строители начали возводить первые этажи нового лечебно-диагностического корпуса Волгоградского областного онкологического центра, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день подрядная организация ведет работы, в том числе, по армированию, кладке стен, устройству лестничных маршей.
Здание будет состоять из двух модулей - семиэтажного и девятиэтажного. Здесь разместятся детская и взрослая поликлиники, отделения маммологии и эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. С уже имеющимся зданием онкодиспансера новый корпус будет соединен крытым переходом. Объект возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Стоимость строительства, которое должно быть завершено в 2021 году, составит более 3-х с половиной миллиарда рублей. Основной объем средств выделен из федерального бюджета.
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