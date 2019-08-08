Общество

Глава облкомспорта обвинил федерацию футбола в вывозе детей из Волгоградской области

Общество 08.08.2019 16:36
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08.08.2019 16:36


Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов озвучил сегодня претензии в адрес Волгоградской областной федерации футбола по поводу плохой организации областных соревнований и  работы по подготовке молодых футболистов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», пресс-конференция прошла в кабинете чиновника. «У нас было много разногласий и недопонимания с федерацией, но, когда в областном чемпионате осталось всего три команды, мы посчитали нужным снова поднять этот вопрос», - заявил Александр Глинянов. По его словам, в регионе работают 42 спортивные школы и отделения, есть поля для соревнований, но нет самих соревнований. «Где мы можем увидеть перспективных ребят, на каждого ребенка должен быть заведен паспорт спортсмена, он должен играть. Губернатор неоднократно ставил задачи по воспитанию своих футболистов. Но детский футбол у нас – это выжженное поле. Зато наших волгоградских воспитанников мы потом видим в других клубах – детей вывозят из Волгоградской области», - сказал Александр Глинянов. 
По его мнению, президент федерации не справляется со своими обязанностями. «Что делает в такой ситуации руководитель? Он или ищет пути выхода или складывает полномочия», - пояснил Александр Глинянов. Он также сообщил, что недавно общался с Рохусом Шохом и теперь ждет от него каких-то действий. «Говоря по-футбольному, мяч на его стороне», - сказал председатель облкомспорта. Как предположил Александр Сергеевич, Рохус Шох не может должным образом руководить федерацией из-за перегрузки и занятости, так как занимает еще другие должности в структурах, связанных с футболом. 
Напомним, трения между облкомспорта и федерацией футбола существуют уже давно. Рохус Шох, в свою очередь, предъявлял претензии чиновникам из-за недостаточного внимания к работе, которую ведет академия «Ротор» по подготовке юных футболистов, и невостребованности воспитанников академии в родном регионе. Некоторое время назад комитет даже приостанавливал аккредитацию областной федерации футбола. На этот период организацией соревнований занимались государственные спортивные учреждения. Недавно федерация все-таки получила аккредитацию, однако временную, всего лишь до ноября. Сейчас, по словам Александра Глинянова, комитет не собирается приостанавливать аккредитацию, так как это отразится на еще оставшихся командах, которые не смогут участвовать даже в таком, «куцем», чемпионате. 

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