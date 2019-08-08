Борьба с коррупцией

В Волгограде фирму осужденного за взятку директора оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупцию

Борьба с коррупцией 08.08.2019 16:14
2296 0
08.08.2019 16:14


Общество с ограниченной ответственностью "Азия Линк", руководитель которой был осужден за дачу взятки, оштрафовано на 500 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, организацию признали виновной по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Установлено, что руководитель ООО "Азия Линк" передал через посредника сотруднику полиции 200 тысяч рублей за прекращение проверки и несоставление протокола по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан. За дачу взятки его приговорили к штрафу в размере 8 миллионов рублей. 
В соответствии с положениями ФЗ "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с российским законодательством.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде за взятку задержан госинспектор отдела Росрыболовства
18.07.2019 13:05
16289 23
Экс-чиновнику из Средней Ахтубы Волгоградской области выставили счет за взятку кирпичом
22.07.2019 11:39
8711 8
Дело о коррупции в комитете промышленности Волгоградской области отправлено в суд
29.07.2019 14:40
11313 7
Борьба с коррупцией
29.07.2019 14:40
Борьба с коррупцией 29.07.2019 14:40
11313 7 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.07.2019 15:50
Борьба с коррупцией 23.07.2019 15:50
6403 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.07.2019 11:39
Борьба с коррупцией 22.07.2019 11:39
8711 8 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.07.2019 13:05
Борьба с коррупцией 18.07.2019 13:05
16289 23 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.06.2019 11:52
Борьба с коррупцией 28.06.2019 11:52
19468 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.06.2019 10:55
Борьба с коррупцией 23.06.2019 10:55
5524 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.06.2019 10:20
Борьба с коррупцией 20.06.2019 10:20
15861 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.06.2019 13:21
Борьба с коррупцией 03.06.2019 13:21
19328 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2019 12:03
Борьба с коррупцией 28.05.2019 12:03
30421 24 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2019 17:54
Борьба с коррупцией 27.05.2019 17:54
14506 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2019 11:55
Борьба с коррупцией 27.05.2019 11:55
23127 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.05.2019 20:30
Борьба с коррупцией 24.05.2019 20:30
11202 9 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.05.2019 11:46
Борьба с коррупцией 17.05.2019 11:46
20669 11 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.05.2019 08:31
Борьба с коррупцией 17.05.2019 08:31
4056 18 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2019 14:14
Борьба с коррупцией 16.05.2019 14:14
6155 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:36
«Штраф 20 тысяч»: в Волгограде дошла до суда история с мальчиком, которого выгнали из троллейбусаСмотреть фотографии
17:19
Волжский «захватили» коммунистыCмотреть видео
17:13
В Волгоградской области главам 14 сельских поселений указали на мусорСмотреть фотографии
16:36
Глава облкомспорта обвинил федерацию футбола в вывозе детей из Волгоградской области Смотреть фотографии
16:32
Роскачество оценило «Личные кабинеты»Смотреть фотографии
16:14
В Волгограде фирму осужденного за взятку директора оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупциюСмотреть фотографии
16:02
«Ростелеком» комплексно внедрит цифровые сервисы в школьном образованииСмотреть фотографии
15:25
В Волгоградской области из-за сломанного оборудования в ЦРБ пациентов направляли в частную клиникуСмотреть фотографии
15:10
Упавшую в колодец таксу спасли на «Красном Октябре» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
В Волгоградской области открылась обновленная больницаСмотреть фотографии
14:15
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографии
13:29
Ни одна роза не пострадает при реконструкции парка Гагарина в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:57
Мэрия Волгограда сэкономила на фейерверке ко Дню городаСмотреть фотографии
11:02
Банкиры посчитали размер «заначки» жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области пьяная мать оставила коляску с ребенком у подъезда и ушла спатьСмотреть фотографии
10:24
«Ехали с моря»: три человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Товарищество огородников в Волгоградской области подавало селянам некачественную водуСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде иностранцы-нелегалы штамповали крышки для консервовСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде подросток повеселился на крыше машиныСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102»ТВ: В Волгограде спикер Госдумы зарядил местный политбомонд на взаимопонимание Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Подайте кандидату»: претенденты в депутаты Волгоградской облдумы экономят на выборахСмотреть фотографии
17:06
"Не судим не будет": избиратели узнают о прошлом кандидата в депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
15:08
Кремлевские чиновники скинули цену на колбасу волжского мясокомбинатаСмотреть фотографии
13:39
На встрече с председателем Госдумы в Волгограде женщины сделали акцент на пастельном и золотомСмотреть фотографии
13:31
На «Красном Октябре» в Волгограде отремонтировали подпорную стену главного спуска и тротуарыСмотреть фотографии
12:23
На мосту через Волжскую ГЭС на месте страшного ДТП снова столкнулись машиныСмотреть фотографии
11:55
Житель Волгограда купился на объявление о продаже лодочного мотора и потерял деньгиСмотреть фотографии
11:02
Спикер Госдумы России прибыл с визитом в ВолгоградСмотреть фотографии
09:51
В проблемном районе Волгоградской области произошли повторные вспышки АЧССмотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: В Волгограде забили еще одну сваю на пути к большой мечте Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 