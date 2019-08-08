В Волгограде фирму осужденного за взятку директора оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупцию

Борьба с коррупцией 08.08.2019 16:14
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08.08.2019 16:14
Общество с ограниченной ответственностью "Азия Линк", руководитель которой был осужден за дачу взятки, оштрафовано на 500 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, организацию признали виновной по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Установлено, что руководитель ООО "Азия Линк" передал через посредника сотруднику полиции 200 тысяч рублей за прекращение проверки и несоставление протокола по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан. За дачу взятки его приговорили к штрафу в размере 8 миллионов рублей.
В соответствии с положениями ФЗ "О противодействии коррупции" в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с российским законодательством.
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