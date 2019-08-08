Расследования 08.08.2019 10:47
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08.08.2019 10:47
Молодую женщину будут судить в Камышинском районе за оставление в опасности своего 11-месячного ребенка. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, этот вопиющий случай произошел в апреле текущего года в Камышине. 25-летняя женщина находилась с маленькой дочкой на свадьбе у знакомых. После полуночи в состоянии алкогольного опьянения камышанка вернулась домой. Она оставила коляску с ребенком у подъезда и ушла спать. Девочка в течение нескольких часов находилась на улице при отрицательной температуре воздуха. Она выпала из коляски и ползала по земле. Рано утром ребенка нашла соседка, после чего девочку с переохлаждением доставили в медицинское учреждение. Отец ребенка в это время находился в Москве на заработках. Вину в содеянном женщина полностью признала.
Дознание по уголовному делу проводилось МО МВД России "Камышинский".
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