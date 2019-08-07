Экономика

Клиенты Сбербанка открыли первые 100 аккредитивов по API

Экономика 07.08.2019 11:21 Реклама
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07.08.2019 11:21


Весной этого года Сбербанк, один из лидеров рынка аккредитивов в России, успешно внедрил новый сервис «Сбербанк API. Аккредитивы». За два месяца клиенты банка открыли первые 100 аккредитивов на общую сумму 500 млн рублей, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
Новая услуга не имеет аналогов в России и позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие аккредитива в банковские системы. Партнер Сбербанка (застройщик, риелтор, агентство недвижимости, нотариус, автодилер, маркетплейс), в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, может самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей системе. В режиме онлайн это заявление поступает в Сбербанк, после чего физическому лицу остается только подписать его в любом офисе банка. 
Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:
«Это первые 100 аккредитивов, открытых для клиентов, которые уже доработали свои IT-системы для подключения к нашему сервису. Большое число клиентов сейчас ведут необходимые IT-доработки, и мы ожидаем значительное увеличение потока сделок в ближайшем будущем. Так как аккредитив формируется автоматически, это исключает ошибки и минимизирует бумажную документацию. Мы получаем много положительных отзывов от клиентов и планируем расширить количество доступных по API сервисов банка. Так, сейчас разрабатывается аналогичный сервис по эскроу-счетам, который позволит подписывать документы в электронных каналах — как застройщикам, так и покупателям жилья».

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