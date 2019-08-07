Клиенты Сбербанка открыли первые 100 аккредитивов по API

Экономика 07.08.2019 11:21 Реклама
402 0
07.08.2019 11:21
Весной этого года Сбербанк, один из лидеров рынка аккредитивов в России, успешно внедрил новый сервис «Сбербанк API. Аккредитивы». За два месяца клиенты банка открыли первые 100 аккредитивов на общую сумму 500 млн рублей, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
Новая услуга не имеет аналогов в России и позволяет юридическим лицам автоматически передавать данные для формирования заявлений на открытие аккредитива в банковские системы. Партнер Сбербанка (застройщик, риелтор, агентство недвижимости, нотариус, автодилер, маркетплейс), в пользу которого физическое лицо открывает аккредитив, может самостоятельно сформировать заявление на открытие аккредитива в своей системе. В режиме онлайн это заявление поступает в Сбербанк, после чего физическому лицу остается только подписать его в любом офисе банка.
Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:
«Это первые 100 аккредитивов, открытых для клиентов, которые уже доработали свои IT-системы для подключения к нашему сервису. Большое число клиентов сейчас ведут необходимые IT-доработки, и мы ожидаем значительное увеличение потока сделок в ближайшем будущем. Так как аккредитив формируется автоматически, это исключает ошибки и минимизирует бумажную документацию. Мы получаем много положительных отзывов от клиентов и планируем расширить количество доступных по API сервисов банка. Так, сейчас разрабатывается аналогичный сервис по эскроу-счетам, который позволит подписывать документы в электронных каналах — как застройщикам, так и покупателям жилья».
Реклама
Популярное по теме
01.08.2019 14:11
15640 5
08.07.2019 14:13
8850 12
15.07.2019 13:46
8281 10
Региональный оператор Волгоградской области увеличил количество контейнеров для сбора ТКО07.08.2019 15:41
В Волжском должникам за коммуналку отключают горячую воду07.08.2019 15:19
На «Красном Октябре» в Волгограде отремонтировали подпорную стену главного спуска и тротуары07.08.2019 13:31
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»07.08.2019 12:29
В Волгоградской области не нашлось желающих заработать миллиард на мусоре07.08.2019 11:03
Наталья Шабунина приглашает клиентов «Возрождение» делать выгодные покупки с картой «Мир»07.08.2019 10:01
Все больше волгоградцев выбирают электронные квитанции06.08.2019 15:41
ГК «Волгострой»: не выбирайте как жить, выбирайте – где06.08.2019 14:46
Сбербанк запускает платформу индексных торговых стратегий06.08.2019 13:08
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста05.08.2019 13:02
Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом02.08.2019 15:47
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой02.08.2019 15:17
ВТБ снижает ставки по ипотеке01.08.2019 16:34
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от гендиректора кондитерской фабрики01.08.2019 14:11
На Гремячинском ГОКе прошли "жаркие" тренировочные дебаты01.08.2019 12:33
Реклама