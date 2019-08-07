В проблемном районе Волгоградской области произошли повторные вспышки АЧС





Новый очаг африканской чумы свиней снова выявлен в Руднянском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", постановлением главы региона из-за АЧС карантин на этот раз объявлен в селе Русская Будневка и селе Матышево. Свиньи и продукция свиноводства будет изъята и уничтожена на территории этих населенных пунктов.

Отметим, что АЧС в этом районе была зафиксирована в конце июля текущего года в селе Лопуховка. Несмотря на проведение карантинных мероприятий вспышки данного заболевания теперь произошли в других селах района. Аналогичная ситуация складывается и в проблемном по АЧС Дубовском районе. Там новый очаг заболевания на этой неделе выявили в городе Дубовка. Ранее, 12 июля, эта опасная для свиней инфекция была обнаружена на территории Малоивановского сельского поселения в поселке Петропаловка Дубовского района. Везде проводились мероприятия по отчуждению свиней.

Для людей АЧС не представляет опасности, но приносит огромный экономический ущерб. Ветеринары напоминают, что при выявлении заражения у одного животного, умертвляют все поголовье, ведь вакцины от африканской чумы свиней не существует.

С начала года в Волгоградской области выявлено уже 5 очагов АЧС в двух районах - Дубовском и Руднянском.



