Экология

В проблемном районе Волгоградской области произошли повторные вспышки АЧС

Экология 07.08.2019 09:51
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07.08.2019 09:51


Новый очаг африканской чумы свиней снова выявлен в Руднянском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", постановлением главы региона из-за АЧС карантин на этот раз объявлен в селе Русская Будневка и селе Матышево. Свиньи и продукция свиноводства будет изъята и уничтожена на территории этих населенных пунктов.
Отметим, что АЧС в этом районе была зафиксирована в конце июля текущего года в селе Лопуховка. Несмотря на проведение карантинных мероприятий вспышки данного заболевания теперь произошли в других селах района. Аналогичная ситуация складывается и в проблемном по АЧС Дубовском районе. Там новый очаг заболевания на этой неделе выявили в городе Дубовка. Ранее, 12 июля, эта опасная для свиней инфекция была обнаружена на территории Малоивановского сельского поселения в поселке Петропаловка Дубовского района. Везде проводились мероприятия по отчуждению свиней.
Для людей АЧС не представляет опасности, но приносит огромный экономический ущерб. Ветеринары напоминают, что при выявлении заражения у одного животного, умертвляют все поголовье, ведь вакцины от африканской чумы свиней не существует.
С начала года в Волгоградской области выявлено уже 5 очагов АЧС в двух районах - Дубовском и Руднянском.

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