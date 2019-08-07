Наталья Шабунина приглашает клиентов «Возрождение» делать выгодные покупки с картой «Мир»

Экономика 07.08.2019 10:01 Реклама
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07.08.2019 10:01
В преддверии школьного сезона банк «Возрождение», один из старейших банков Волгограда, приглашает клиентов – держателей карт «Мир» принять участие в совместной акции* национальной платежной системы и сети магазинов «Дочки-Сыночки».
«Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на privetmir.ru. «Привязать» карту «Мир» в личном кабинете, совершать покупки в магазинах сети «Дочки-Сыночки», оплачивая их своей картой «Мир», и получать CashBack 7%, - пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка, - кроме того, все, кто совершает покупки в сети «Дочки-Сыночки», может выигрывать призы – сертификаты номиналом от 1 000 до 3 000 рублей, а также суперприз – 100 000 рублей на образовательные курсы для ребенка (на выбор родителей)».
«Наши клиенты – а это порядка 340 тысяч держателей карт "Мир" – уже успели оценить разнообразие и преимущества акций, предлагаемых в рамках Программы лояльности национальной платежной системы. Каждое новое предложение является дополнительным бонусом к и без того одним из самых выгодных условий выпуска и обслуживания карт "Мир" от нашего банка», – говорит Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
«Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет, в регионе Банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов. Сегодня Банк обслуживает в Волгоградской области более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний.
*Подробные об условиях Акции можно посмотреть по ссылке. Предложение действует по 31 августа 2019 г.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.
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