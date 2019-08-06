В Волгоградской области двух школьников придавило бетонной плитой

Происшествия 06.08.2019 10:17
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06.08.2019 10:17
Второклассника и девятиклассника придавило бетонной плитой в городе Ленинск Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, мальчики 2011 и 2002 года рождения играли в футбол на ул. Горького. Мяч от удара улетел на территорию частного домовладения. Школьники, чтобы забрать его, полезли через забор, состоящий из бетонных плит. В результате одна плита сорвалась с креплений. Она завалилась и оперлась на другую плиту забора, что и спасло жизнь детей. Старший школьник был госпитализирован в больницу с ушибами и травмами. Младший получил незначительные ушибы, ему помощь была оказана на месте. Госпитализировать второклассника не пришлось.
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