Следователи установили, где находилась трое суток пропавшая в Волгоградской области девочка

Расследования 05.08.2019 12:30
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05.08.2019 12:30
Следователи СУ СКР по Волгоградской области установили, что трое суток, пока ее искали, 16-летняя Светлана, которая имеет особенности в развитии, бродила по чаще леса. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение СУ СКР по региону.
Напомним, Светлана, которая является инвалидом с детства, пропала 31 июля в хуторе Раздоры Михайловского района. На четвертые сутки поисков ее нашли у озера Богатое, что в 800 метрах от места проживания девочки.
Как установлено следствием, девочка самостоятельно покинула территорию домовладения, после чего направилась в сторону леса. В связи с имевшимися особенностями развития ребенок не смог сориентироваться на местности и найти обратную дорогу домой. Продолжая бесцельное перемещение, несовершеннолетняя заблудилась в чаще лесного массива, расположенного на окраине хутора. В общей сложности за трое суток Светлана преодолела расстояние в 5 километров, оказавшись на противоположном берегу примыкавшего к поселению озера Богатое.
В обеденное время 4 августа от двух местных жителей поступило сообщение о том, что с противоположного от хутора берега водоема слышны крики о помощи. Направленная для проверки информации поисковая группа следователей-криминалистов областного ведомства, оперативных сотрудников ГУ МВД России по области и спасателей вплавь пересекла водное пространство, где среди зарослей кустарников и деревьев обнаружила пропавшую девочку.
Девочку транспортировали на лодке и передали врачам прибывшей бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает, ребенок находится в реанимационном отделении районной больницы, ее состояние стабильно.
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